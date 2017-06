SÉRIE D

Aldeone promete briga pela classificação e não descarta reforços para o Sousa

O Sousa terminou a metade da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro como líder do Grupo A7, somando cinco pontos em uma vitória, na estreia, diante do Central-PE, e dois empates, contra Juazeirense-BA e Coruripe-AL.

No último fim de semana, o Dinossauro empatou com o lanterna do grupo. Apesar de jogar em casa, o alviverde conseguiu evitar a derrota apenas aos 46 minutos do segundo tempo, com o gol marcado pelo meio campista Thiago Almeida.

Apesar do tropeço, o presidente do clube, Aldeone Abrantes, está satisfeito com a campanha do time até o momento, e projeta a classificação para a próxima fase.

Foto: Voz da Torcida

– O pensamento é de classificação. A Série D é a mais difícil do Brasileiro, não tem jogo fácil. Até o Coruripe-PE foi difícil, mas temos totais condições de nos classificar, o trabalho do Índio está muito bom. Vamos tentar brigar lá em cima. Se vamos chegar eu não sei, mas vamos brigar – disse Aldeone.

Sobre reforços, no momento não deve chegar nenhuma novidade no Sousa. Porém, caso o clube avance para a próxima fase, o torcedor pode esperar novidades no estádio Marizão.

– O elenco não está fechado. Estamos vendo um contrato de patrocínio, e se a gente conseguir a classificação, devemos tentar pelo menos mais dois reforços – concluiu.

O Sousa volta a campo no próximo fim de semana, no domingo (11), para enfrentar novamente o Coruripe-AL, desta vez na casa do adversário. O Dino precisa da vitória para seguir na ponta da tabela.