Abertas as inscrições para Escolinha de Futebol do Sesc

O Sesc Paraíba está com inscrições abertas para a Escolinha de Futebol – Sesc é Gol. As vagas disponibilizadas são para crianças e jovens de 10 a 17 anos de ambos os sexos. As aulas são gratuitas e iniciam neste sábado, dia 09, no Sesc Gravatá.

De acordo com o Coordenador de Esportes e Recreação da instituição, Tharyk Vinícius, o objetivo do projeto é incentivar a prática esportiva e a socialização dos atletas.

“O intuito da Escolinha de Futebol é a inclusão social, promovendo a integração entre os seus participantes e não apenas a competição”, afirma.

Os interessados em fazer parte do Sesc é Gol podem fazer a sua inscrição antecipadamente pelo telefone (83) 3237-5102 ou presencialmente, no início das aulas, na sede do Sesc Gravatá, portando documentação pessoal e acompanhado de um responsável.

O Sesc Gravatá está localizado na Rua Embaixador Sergio Vieira de Mello, Gramame, João Pessoa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3237-5102.