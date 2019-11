Abertas as inscrições para a competição Sprint Triathlon do Sesc

Estão abertas as inscrições para o Sprint Triathlon Sesc Paraíba. O evento acontece no dia 7 de dezembro, com previsão de largada às 8h, na orla da Praia do Cabo Branco, próximo à Fundação Casa José Américo. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de dezembro através do site www.timerunpb.com.

A competição contempla as categorias feminino e masculino de Sprint ou MTB (triatletas federados e atletas não federados), Paratriathlon, Revezamento, Comerciário, Militar e acima de 60 anos. O Sprint Triathlon é composto pelas provas de natação (750 m), ciclismo (20 km) e corrida (5 km).

No geral, os cinco primeiros colocados recebem troféus e também os campeões de cada categoria. O segundo e terceiro lugar de cada categoria recebem medalha de premiação, e todos os que concluírem a prova recebem medalha de participação.

A competição é organizada pelo Sesc Paraíba em parceria com Federação de Triathlon da Paraíba – FETRIP, com o apoio da Capitania dos Portos da Paraíba e Marinha do Brasil. Para mais informações sobre o Sprint Triathlon Sesc, os interessados podem entrar em contato com a Federação de Triathlon da Paraíba pelo telefone (83) 98200-4208