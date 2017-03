NO FRASQUEIRÃO

ABC vence CSA na despedida da Copa do Nordeste

foto: Divulgação/ABC

Sem chances de classificação à segunda fase da Copa do Nordeste, ABC e CSA entraram em campo apenas para cumprir tabela.

Jogando no Estádio Frasqueirão, na noite dessa quarta-feira, o Mais Querido recebeu e venceu o Azulão alagoano, pelo placar de 2 a 1 e fechou a sua participação no torneio estadual com uma boa vitória em casa, que dá moral ao time diante de sua torcida.

Com os três pontos conquistados, o ABC termina na terceira colocação do Grupo D, com sete pontos ganhos. Em seis jogos, foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Já o CSA, vem logo atrás, na quarta e última colocação da chave, com seis pontos. Foram duas vitórias e quatro derrotas. Agora, os dois times voltam o seu foco para os campeonatos estaduais, onde ambos tem chances de chegar ao título.