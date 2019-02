3ª Corrida “Saúde em Movimento” abre calendário das provas de rua em Campina Grande

Mais de 700 atletas participaram na manhã deste domingo, 03 de fevereiro, da 3ª edição da Corrida “Saúde em Movimento”, primeira prova realizada este ano em Campina Grande. O evento foi promovido pela Clínica Espaço Físio e Pilates, em parceria com a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande.

A Corrida destina-se ao incentivo para a prática de atividades físicas e tem como objetivo mostrar que o esporte, além de promover saúde e bem-estar, também é de inclusão social.

Na corrida deste domingo os atletas André Nascimento da Silva e Adriano José dos Santos subiram ao pódio nos dez quilômetros masculino, ocupando primeira e segunda colocações, respectivamente. Já a terceira colocação ficou com o atleta José de Assis dos Santos.

No feminino, também nos dez quilômetros, a atleta Ana Claudia da Silva Cruz ficou com o primeiro lugar. Erliene Araújo Freire e Rafaela Pereira Benevenuto, pela ordem, ficaram com o 2° e 3° lugares.

Nos cinco quilômetros do masculino, a primeira colocação ficou com Alexandre dos Santos Silva. Paulo Sérgio Barros ficou em 2º lugar e Pedro Araújo de Macedo com o 3°. No mesmo percurso, Marcieli de Cássia Sousa Ferreira, Dayanne dos Santos Araújo e Anastásia Rocha Pereira, pela ordem, foram as três primeiras colocadas. Na categoria cadeirante, os atletas Hermerson Teixeira, Charles Julian e Fábio Andrade, seguindo essa sequência, ocuparam as três primeiras posições.

A fisioterapeuta Anuska Érika, coordenadora geral da Corrida “Saúde em Movimento”, afirmou que o objetivo do evento foi alcançado. Ela destacou que, movimentar significa vida e saúde e que a população começa a ganhar conscientização e movimento através da corrida de rua.

“Realizamos a primeira corrida do ano, ficamos felizes por termos superado o número de inscrições que disponibilizamos e, desta forma, aliamos esporte, qualidade de vida e lazer, pois, vimos várias famílias correndo juntas, isto é muito gratificante” comentou Anuska

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, disse que o ano de 2019 promete na modalidade corridas de rua. Segundo ele a cidade vai realizar, na atual temporada, 28 provas.

“Precisamos dizer à população que somos parceiros dos promotores da corrida de rua em nossa cidade e como estas parcerias se efetivam. A Prefeitura está presente com vários órgãos, a exemplo da Sejel com cones de sinalização e pessoal de apoio, a STTP com o trânsito e a mobilidade urbana e a Sesuma com a limpeza. É assim que funciona”, explicou Teles Albuquerque.