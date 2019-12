26ª edição da Corrida Teles Albuquerque encerra Calendário em Campina Grande

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 6 de dezembro de 2019 às 21:41.

A Corrida Teles Albuquerque, que tradicionalmente encerra os eventos esportivos da cidade de Campina Grande, acontecerá no sábado, 21 de dezembro. Neste ano o evento acontece em sua 26ª edição e como de costume coloca um ponto final nas corridas de rua da cidade.

As inscrições estão abertas até a segunda-feira, 16 de dezembro, através do site www.contraorelogio.com.br, os interessados em participar pagarão R$ 120,00 por equipe (quarteto).

A Corrida Teles Albuquerque, mais uma vez será em forma de revezamento, onde 4 atletas irão percorrer 5 quilômetros, ou seja, para completar o percurso de 20 quilômetros será necessário uma equipe de 4 componentes, o que se chama de 4 por 5, a largada está prevista para acontecer às 18h30 no Canal de Bodocongó a chegada vai acontecer no mesmo local.

A homenagem ao ex-maratonista foi instituída pela Federação Paraibana de Atletismo (FPBA) e pela Associação dos Corredores de Rua de Campina Grande (ASCORC), sendo materializada com o nome de Corrida Teles Albuquerque.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, homenageado na corrida que leva o seu nome, disse que a prova que leva seu nome será realizada com o apoio e a parceria de amigos, voluntários e colaboradores, ele afirmou ainda, que é grato a todas estas pessoas.

“Nós trabalhamos sempre pensando no bem-estar da população campinense, sem nenhum tipo de vaidade, a minha felicidade é poder ajudar as pessoas alertando e divulgando que sedentarismo mata e que atividade física afasta doenças degenerativas e traz qualidade de vida, fico muito feliz com o crescente aumento nas corridas de rua em nossa cidade”, argumentou Teles Albuquerque.