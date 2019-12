1ª Corrida e Caminhada de Prevenção do AVC movimentou o esporte campinense

Aconteceu na manhã deste domingo, 08, a 1ª Corrida e Caminhada de Prevenção do AVC (Acidente Vascular Cerebral), evento promovido pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia de Campina Grande (LANEC), Liga Acadêmica de Diagnóstico Médico Diferencial (LAMED), Hospital Antonio Targino (HAT), CNN (Centro Avançado de Neuro e Coluna) e Incor em parceria com a Secretaria de Esporte Juventude e Lazer de Campina Grande (Sejel).

A prova teve Largada e chegada na Associação Campinense de Imprensa (ACI) e contou com a participação de mais de 300 atletas que percorreram um trajeto de 7,5 quilômetros, enquanto isso, os caminhantes fizeram a caminhada de 2,5 quilômetros.

Os ganhadores da 1ª Corrida do AVC, no masculino foram José Carlos da Silva Carneiro, André da Silva Gomes e Roniel Mota dos Santos, pela ordem ocuparam as três primeiras posições, no feminino a ganhadora foi Marcieli de Cássia Sousa Ferreira. Já Ednalva Laureano da Silva e Maria Suênia Cavalcanti Porto, ocuparam a segunda e a terceira colocações, respectivamente.

Na categoria cadeirante, Charles Juliann Lopes de Menezes, Fabio Andrade de Farias e Hemerson Teixeira Costa, subiram ao pódio ocupando as três primeiras colocações.

O neurocirurgião Luciano Holanda, um dos coordenadores da Corrida, disse que o evento além de beneficente, visto que, os recursos serão destinados a uma instituição da cidade, teve o objetivo de chamar a atenção da população para se prevenir de uma das doenças que mais matam no mundo, ele destacou que os principais fatores de risco são: obesidade, sedentarismo, fumo e bebidas alcoolicas, coisas que devem ser evitadas.

O secretário de esportes da cidade, Teles Albuquerque, afirmou que a população campinense ganha a cada dia mais consciência e procura meios diversos de exercícios físicos, sendo a corrida e caminhada os esportes que mais crescem, pois, só neste ano a Sejel e seus parceiros realizaram 32 corridas de rua em Campina Grande.

“A prefeitura de Campina Grande se importa com as pessoas quer que elas sejam ativas e saudáveis, para isso, oferece parques, praças, ciclovias, ciclofaixas e o Mexe Campina que atende as pessoas em vários pontos da cidade”, comentou Teles Albuquerque.