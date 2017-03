Espetáculos infantis em cartaz neste fim de semana em Campina Grande

O Teatro Municipal Severino Cabral recebe neste fim de semana o Festival de Teatro Infantil com os espetáculos “A pequena Sereia” e “Enrolados”.

Foto: Ascom

O espetáculo “A pequena Sereia” será apresentado no sábado, dia 25, às 17h.

Baseado na obra do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, uma sereia de 16 anos de idade, que está insatisfeita com a vida no mar e curiosa sobre como é o mundo humano.

Com seu melhor amigo, Linguado, Ariel vai para a superfície do oceano para visitar Sabidão, uma gaivota que oferece conhecimento muito impreciso da cultura humana. Ela constantemente ignora os avisos de seu pai, o grande Rei Tritão, e de seu conselheiro Sebastião, o qual a diz que o contato entre sereias e os seres humanos é proibido.

Uma noite, Ariel vai até a superfície e assiste à celebração do aniversário do Príncipe Eric em um navio. Vendo aquilo tudo, sua curiosidade fica ainda mais aguçada e Ariel só pensa em uma coisa, conhecer os humanos. Um espetáculo divertido, com muito musical e emoções!

Foto: Ascom

Já no domingo, dia 26, também às 17h será a vez de “Enrolados”, musical adaptado do conto da Disney que conta a história de Flynn Rydes e Rapunzel, ele o bandido mais procurado e sedutor do reino, ela uma jovem prestes a completar 18 anos e que tem um enorme cabelo dourado.

O casal se conhece quando Flynn Rydes se esconde numa torre e lá encontra Rapunzel, que deseja deixar seu confinamento na torre para ver as luzes que sempre surgem no dia do seu aniversário. Para tanto, faz um acordo com Flynn, ele a ajuda a fugir e ela devolve a valiosa tiara que ele havia roubado. Esta dupla promete muitos momentos de humor e emoção.

As vendas dos ingressos estão acontecendo na bilheteria do teatro e na Loja Luanny, aos preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). O adulto que comprar antecipado ganha uma meia-entrada.