Especialista elenca irregularidades que podem atrasar a chegada da água em Boqueirão

Em entrevista na tarde desta terça-feira (21), o professor e ex-secretário de recursos hídricos, Francisco Sarmento, falou sobre a visita que fez nas obras da Transposição das águas do Rio São Francisco.

Ele detalhou diversas irregularidades que podem atrasar a chegada das águas ao açude de Boqueirão.

– O problema maior, além de sistema de drenagem, de proteção dos aterros, de instalação das comportas que não estão instaladas, as barragens de Campos, de Barreiros, que rompeu, e a de Barro Branco estão condicionando como o projeto pode ser acionado hoje, de maneira que essas condicionantes fazem com que pouca vazão seja lançada no Rio Paraíba. Não temos como, em curto prazo, encher barragens e chegar ao açude Epitácio Pessoa. Isso me preocupa muito – expressou.

Francisco revelou que a área do eixo Leste está vulnerável a possíveis chuvas e que não há proteção de barreiras.

– Não há sistema de drenagem no canal. Se ocorrerem chuvas a água vai arrastar material terroso para dentro do canal, pois não há nenhuma proteção. A área está vulnerável às chuvas. Temos essa exposição vulnerável da obra em si nesse trajeto visitado. São muitos os serviços a serem realizados. A obra está inconclusa. O que não impede de chegar alguma água na Paraíba, mas o que me preocupa é essa ‘alguma’ – explicou.

Ainda segundo o especialista, a obra está inacabada e a licença ambiental não foi cumprida.

– Pela licença de instalação do projeto, uma condicionante, todas as cidades ribeirinhas e do curso de receptoras teriam que ter saneamento ambiental completo. Abastecimento de água, tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos e isso sabemos que não foi feito, não só na Paraíba como em outros estados – frisou.

