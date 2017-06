Especialista diz que erro técnico provocou acidente em barragem de Pernambuco

O especialista em recursos hídricos, professor Janiro Costa, disse em entrevista na tarde desta segunda-feira (06), que a ação emergencial para evitar o esvaziamento do reservatório Barreiro, em Sertânia, Pernambuco, não impedirá o atraso na chegada das águas do Rio São Francisco a Paraíba.

Janiro afirmou que trata-se de um erro técnico que precisará ser reparado.

– Houve uma ação de emergência, o reservatório foi impedido de ser esvaziado mas, a barragem precisa ser reparada totalmente. A previsão da chegada da água era hoje e com a barragem sem funcionar, a chegada definitiva com certeza está adiada. Foi um erro técnico, precisa ser diagnosticado e as providências devem ser tomadas – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.