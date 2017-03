Especialista: diminuição da vazão vai atrasar chegada da água ao açude de Boqueirão

O professor Janiro Costa, especialista em recursos hídricos, afirmou que a diminuição da vazão da água da transposição em Monteiro vai atrasar a chegada ao açude de Boqueirão.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta quinta-feira, 16, Janiro explicou que como na Estação Elevatória 6 apenas uma bomba está funcionando, que bombeia exatamente 4,5 metros cúbicos por segundo, a água vai demorar mais tempo para encher o açude de Poções, que depois passa para o de Camalaú, e consequentemente atrasará a chegada da água em Boqueirão.

– Vai atrasar, porque retarda o enchimento das barragens de Poções e de Camalaú. Com menor volume, elas demoram mais a encher. É uma coisa lógica. Se tivéssemos os 9 metros cúbicos por segundo demoraria poucos dias para o açude encher, mas com 4,5 metros cúbicos por segundo, que é metade da vazão, é o dobro do tempo – elucidou.