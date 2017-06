ESMA promove palestra sobre crise hídrica em Campina e João Pessoa

Buscando discutir o quadro da crise hídrica e os meios de conter a situação, a Escola Superior da Magistratura (ESMA) vai promover dentro do projeto ‘Café com Lei’ palestra sobre “A crise hídrica e o direito humano de acesso à água”.

O evento será realizado nos dias 20 e 21 de março, sempre a partir das 18h30, nas unidades acadêmicas de Campina Grande e João Pessoa, respectivamente.

A temática será abordada pela professora da Universidade Católica de Santos, Andreia Costa Vieira, e terá como debatedor o também docente Talden Queiroz Farias, da Universidade Federal da Paraíba.

Já o secretário dos Recursos Hídricos, do meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia do Estado, João Azevêdo Lins Filho, participará, no segundo dia, da palestra na Capital.

O evento, que contará com a presença do diretor da ESMA, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, ocorrerá em Campina Grande no 4º andar do Fórum ‘Affonso Campos’. Já em João Pessoa, no auditório da Escola, no bairro do Altiplano Cabo Branco.

Podem participar do evento magistrados, servidores da Justiça, alunos da própria ESMA e a comunidade em geral.

O interessado deverá fazer sua inscrição através do e-mail (https://goo.gl/forms/RcMdJCKGeFEx9X172). A entrada é gratuita, e serão emitidos certificados de participação para estudantes de graduação.

Esta é a primeira palestra do projeto ‘Café com Lei’ no ano, que tem o intuito de informar a sociedade sobre os assuntos que estão mais em pauta na área do Direito no país. O evento almeja a abertura da escola para conteúdos de desenvolvimento intelectual dos alunos, magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Biografia – Doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, Mestre em Direito Internacional pela University of Nottingham, Inglaterra, e Visiting Scholar no Lauterpacht Centre for International Law – University of Cambridge.

É, atualmente, professora do mestrado e doutorado em Direito Internacional da Universidade Católica de Santos, professora convidada do Programa de MBA em Business da Universidade de Steinbeiss-Berlin, Post-doctoral Fellow no Centro de Comércio Global e Investimentos – CCGI/FGV, e fundadora e coordenadora do DEIMA (Grupo de pesquisa em Direito Econômico Internacional e Meio Ambiente).

A palestrante é autora dos livros ‘O Direito Humano à Água e Civil Law e Common Law’ – os dois grandes sistemas legais comparados, coordenadora do livro ‘Estudos sobre Direito Econômico Internacional e Meio Ambiente’, além de capítulos de livros publicados em co-autoria na área do Direito Internacional e Relações Internacionais e de vários artigos publicados em revistas científicas da área e em anais de Congressos.

Realiza pesquisas nas áreas de Direito Internacional e Relações Internacionais, Direito Econômico Internacional e do Comércio Internacional, Direito Internacional do Meio Ambiente, Direito das Águas, Direitos Humanos, Direito Internacional Privado e Direito Comparado. (Fonte: Currículo Lattes)