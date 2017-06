Escritora diz que HackFest do MPPB inspira as pessoas a agirem contra a corrupção

foto: Ascom

Com cinco livros publicados e premiada três vezes como melhor palestrante em congressos nos Estados Unidos, a escritora e consultora Martha Carrer Cruz Gabriel, uma das atrações do primeiro dia da 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, promovido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) até domingo (11), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, garante que eventos como o HackFest 2017 inspiram e empoderam a população a procurar soluções e combater os atos de corrupção.

Para a palestrante da solenidade do evento aberto na tarde desta sexta-feira (9) pelo procurador-geral de Justiça, Bertrand Asfora, o HackFest do MPPB tem um potencial de produção de ideias de ferramentas que podem auxiliar e colaborar, junto com a população, no combate à corrupção.

“Eventos são para inspirar e para conectar pessoas a fazerem coisas, que é o que vai acontecer aqui, no HackFest. Com um propósito que esse evento tem, que é contra a corrupção”, destacou a escritora.

Martha Gabriel ressaltou: “Outros eventos têm o mesmo mérito, mas esse aqui, especificamente, neste momento do Brasil, é muito importante, porque se dá transparência, credibilidade e esperança para as outras pessoas, vendo que é possível usar a tecnologia para que a gente consiga ter melhor gestão dos recursos. A gente mesmo vira os nossos próprios gestores ou controladores, que fiscaliza”.

A palestra da escritora ocorreu logo depois da solenidade de abertura, realizada no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, na capital paraibana, que estava lotado por estudantes, professores, membros do Ministério Público paraibano e autoridades e representantes de órgãos governamentais federais, estaduais e municipais.

O ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo MPPB, por meio do seu Núcleo de Gestão do Conhecimento e Segurança Institucional (NGCSI), é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção.

Na palestra de abertura, a escritora fez uma exposição dos impactos da tecnologia na sociedade ao longo das épocas e como isso afeta os modelos de negócios.

“Quando a tecnologia entra na sociedade, ela sempre causa alguma mudança no comportamento das pessoas. O ser humano é um ser tecnológico. No caso das tecnologias digitais, elas potencializaram a colaboração e a conexão entre as pessoas e isso faz com que a gente tenha uma não hierarquização, uma horizontalização, e isso empodera as pessoas a conversarem, inovarem, mudarem o modo de como as coisas são feitas”, explicou.

Martha Gabriel é palestrante nas áreas de marketing digital, inovação e educação. Autora de cinco livros, inclusive o best seller ‘Marketing na Era Digital’, ela foi finalista do ‘Prêmio Jabuti 2014’, com [email protected] : a (r)evolução digital na educação’.

Professora de MBA, com pós-graduações em instituições como PUC-SP, Insper, ESPM, entre outras, a palestrante internacional já registra mais de 70 palestras apresentadas no exterior, entre Estados Unidos, Europa e Ásia.

Engenheira (Unicamp), pós-graduada em marketing (ESPM) e design (Belas Artes), Martha Gabriel é mestre e PhD em artes (ECA/USP), com Educação Executiva em Inovação e Neurociência para Liderança pelo MIT Sloan. Autora de diversos artigos publicados em congressos e revistas no Brasil e exterior. Premiada como estudante, profissional, palestrante, artista, professora e pesquisadora.