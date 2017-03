Escolas de Campina Grande recebem o projeto Minha Árvore

O projeto Minha Árvore iniciou suas atividades nas escolas neste mês de março, realizando sua primeira palestra no último dia 13, na Escola Anísio Teixeira, localizada no bairro da Palmeira.

Na palestra, realizada pela engenheira e coordenadora do Meio Ambiente da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente do Município (Sesuma), Denise Sena, e a engenheira agrônoma Calina Araújo, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer desde do desenvolvimento da árvore até sua importância para a produção de sombras, frutas e, principalmente, para manter o clima mais agradável.

As ações do projeto Minha Árvore continuarão na terça-feira da próxima semana, dia 28, na Escola Heleno Henriques (bairro da Palmeira) e no dia 04 de abril na Escola Santo Antônio.

Além das ações nas escolas, moradores do bairros beneficiados poderão solicitar o plantio de mudas.

Os estudantes levam ainda um panfleto, onde qualquer um dos alunos participantes do projeto poderá solicitar o plantio de uma árvore.

A população também poderá solicitar mudas, basta entrar em contato por meio do número (83) 3341-0600 ou com um dos credenciadores da COMEA (Coordenação do Meio Ambiente), que estarão presentes nos bairros em todo o período do projeto.

Estarão disponíveis para plantio mudas de árvores ornamentais, como os ipês (amarelo, roxo e branco), mororó, jasmim, jacarandá, flamboyanzinho, craibeira, pau d’arco, bougainvilles e palmeiras imperiais, outras espécies.

Entre as mudas de árvores frutíferas estão as goiabeiras, acerolas, pitangas e mangas. Qualquer pessoa pode se cadastrar e receber as mudas, que serão entregues pelos técnicos da Sesuma.

Para a coordenadora de Meio Ambiente da Sesuma, Denise Sena, o Projeto Minha Árvore é um legado que a atual gestão deixará para as futuras gerações.

“O projeto Minha Árvore é como uma grande contribuição para o ambiente, com uma cidade mais bonita, mais verde e, principalmente, pensando na melhoria da qualidade de vida de todos os campinenses”, ressaltou.