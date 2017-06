Escola de Circo da Funesc inscreve para cursos regulares em João Pessoa

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) continua com inscrições abertas até o dia 10 de março para a próxima edição dos cursos regulares de artes circenses, que acontecerão na Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm, em João Pessoa.

Foto: Secom/PB

As turmas são divididas por faixas etárias e há opções para crianças, jovens e adultos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março.

O custo mensal é de R$ 70 para oficinas de artes circenses e R$ 40 para a de palhaço.

Sucesso nas edições anteriores do projeto, a turma ‘Circo Baby’ é a opção para crianças na faixa etária de dois a cinco anos. Já a turma ‘Circo em Família’ é para crianças de 6 a 10 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis.

Foto: Secom/PB

Para jovens e adultos com idade acima de 15 anos, são oferecidos os cursos de ‘Técnicas Circenses’ e ‘Vivência de Palhaço’. Ao todo, são sete turmas, com 20 vagas cada, totalizando 140 vagas.

O programa dos cursos inclui técnicas circenses de aéreo e solo para as crianças, técnicas circenses de aéreo, solo e palhaço para os adultos e palhaçaria para a turma de vivência de palhaço.

As turmas da temporada 2017 terão início neste mês de março. As matrículas devem ser feitas presencialmente junto à Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural (DDAC), do Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, das 9h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Foto: Secom/PB

As aulas estão previstas para o dia 11 de março para as turmas de crianças, 13 para a turma de iniciantes e 14 para a turma de alunos iniciados e vivência de palhaço.

Mais informações pelo telefone 3211-6225.

Inaugurada dia 19 de março de 2016, tem o intuito de formar não apenas para o picadeiro; mas também para a atuação profissional nos mais diferentes setores e segmentos culturais, diversificando ainda mais as necessidades e demandas que a escola precisa atender.

Foto: Secom/PB

Faz parte fundamental do projeto político pedagógico da Escola Livre de Circo formar cidadãos na perspectiva de contribuir na ampliação de sua visão cultural, que lhes permitam empregar livre e conscientemente seu senso crítico e sua criatividade em relação aos mais diversos campos da produção cultural e suas transformações.

O coordenador de Circo da Funesc, Diocélio Barbosa, enfatiza que a procura pelo curso aumenta cada vez mais.

“Graças ao sucesso dos dois anos de atividades circenses, em que formamos diversos alunos na aérea, tivemos que abrir novas turmas com a finalidade de potencializar o aprendizado e atender a demanda. O curso tem o objetivo de proporcionar um contato lúdico com o universo mágico do circo, disseminando os seus saberes e, assim, fortalecer a formação circense no estado”, disse ele.