Equipes disputam dez vagas para a etapa final do HackFest 2017

fotos: Ascom

Dezessete equipes estão na disputa das premiações da 3ª edição do ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que foi aberto na sexta-feira (9) e vai até as 20h deste domingo (11), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Após a solenidade de abertura, ainda na sexta-feira, os participantes da maratona de programação iniciaram o chamado “toró de ideias” (brainstorming) por volta das 19h.

Na oportunidade, várias ideias voltadas ao combate à corrupção foram apresentadas e votadas. Em seguida, foram formadas as equipes. Em princípio eram 30 no total, mas, no decorrer dos debates, 17 equipes foram eleitas e formadas.

Os maratonistas dessas equipes agora estão engajados neste sábado (10) e domingo (11) para desenvolverem seus projetos. Muitas dessas equipes, dependendo do tema e da vontade dos seus integrantes, poderão se fundir até as 15h deste domingo, quando as ideias dos aplicativos começam a ser julgadas. A partir das 17h, cada equipe apresentará seu projeto para todos na “Nave” do evento, montada na Praça de Eventos do Espaço Cultural.

Após as apresentações, será divulgado as dez equipes finalistas. Essas equipes classificadas terão até o dia 31 de julho para entregarem as aplicações tecnológicas prontas. A premiação das dez equipes finalistas ocorrerá em uma solenidade a ser realizada no dia 18 de agosto, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Todos os aplicativos vencedores estarão à disposição da sociedade no Site Eufiscal.org.

O ‘HackFest Contra a Corrupção’, evento idealizado e promovido pelo MPPB, por meio do seu Núcleo de Gestão do Conhecimento e Segurança Institucional (NGCSI), que tem como coordenador o promotor de Justiça Octávio Celso Gondim Paulo Neto, é uma maratona hacker de programação que pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção.

Nos três dias do evento, programadores, estudantes e profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares, e também das áreas de Direito, Administração, Gestão Pública, Design e Arte/Mídia estão reunidos no evento, para palestras de nivelamento, brainstorming (técnica de discussão em grupo que se vale da contribuição espontânea de ideias por parte de todos os participantes, no intuito de resolver algum problema ou de conceber um trabalho criativo) e formação de equipes, desenvolvimento de softwares e apresentação das ideias.

As 11 equipes e seus projetos

# Casa do Povo: sistema para acompanhar a atividade dos vereadores. Integrantes: Davi Coelho, Bruno Melo, Jaílson Galdino, Rayana Vanessa, Cristiane Felinto, Jairo Teixeira e Francisco Braz.

# Quebra-Câmara-Quebra-Senado: análise dos salários dos deputados federais, senadores e demais servidores do Congresso Nacional. Integrantes: Fagner Lima, Jesus Mercado, Leandro Balby, Tatiana, Ítalo e Gil.

# Political Manager: Cartola dos deputados federais e senadores; um aplicativo para escalar e avaliar um time de deputados e senadores de acordo com suas participações na Câmara Federal e no Senado. Integrantes: Cláudio Gomes, Thiago Maia, Nivaldo Carvalho, David Galdêncio, Emerson Diego, Miguel da Silva, André Augusto e Mikael Maia.

# Meudeputado.com: traçar o perfil dos deputados federais de acordo com suas atuações na Câmara. Integrante: Víctor Ximenis, Matteus Silva, Cássio Cabral, Jefferson Lima e Ithanyê Heloísa.

# Rede de Conluios: identificar empresas que participam juntas em licitações; ainda a ideia é permitir que o cidadão possa explorar a informação do aplicativo para que ele próprio possa identificar empresas suspeitas. Integrantes: Ricardo Barbosa, Eduardo Medeiros, Eduardo Falcão e Marcus Carvalho.

# Eufiscal: aplicativo para denunciar e acompanhar irregularidades em obras públicas. Integrantes: Francisco Porfírio, Delcécio Pereira, Djones Santos, Carlos Henrique e Antônio Jeremias.

# Vidinha de Balada: avaliar gastos dos deputados federais e comparar com a sua atuação na Câmara. Integrantes: Talita Lobo, Hélder Ronyer, Letícia Wanderley, Marta Michelly, Jeferson Neves, Ítalo Medeiros, Arthur Lustosa e Gibran Yasser.

# Ghost Company: aplicativo para identificar empresas fantasmas. Integrantes: Vanessa Marques, Emanuel Mesquita, Maurício Lira, Paulo Yamaha, Hebert Diniz, Jackson Terceiro e Alan Roque.

# Doutor Ligado: aplicativo para relatar qualidade dos serviços nos postos de saúde, em particular, a atividade dos médicos, infraestrutura, procedimentos e tempo de espera em fila. Integrantes: Amanda Guedes, Manuella Dantas, Rubem Ribeiro, Yasser Nascimento, Marcelo Trajano, Fábio Dantas e Leonardo Câmara.

# Onde Vacilei?: análise das contas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) para mapear quanto, onde e como é gasto o recurso da universidade. Integrantes: Édson, Letícia, Gyovanna, Lívia, Laís, Joaneide e Fernanda.

# Cidadania de Bolso: guia para o cidadão sobre os direitos que ele sempre teve, mas nunca soube que tinha. Integrantes: Arthur Sampaio, Eric Breno, Maria Clara Dantas, Luciano Oliveira e Ariadneé Abreu.

# Para Quem Reclamo?: aplicativo guia para encaminhar o cidadão ao local ou gestor responsável para o qual deve reclamar sobre um assunto relacionado ao serviço público. Integrantes: Steferson Ferreira, Ricardo Reis, Emmanuel e Wagner.

# Meu Pagamento Favorito: ranquear empresas que recebem recursos mais rapidamente no serviço público. Integrantes: Danilo Gomes, Gileade Silva, Arthur Lins e Arthur Costa.

# Geração Limpa: aplicativo lúdico para educar crianças com relação à cidadania. Integrantes: Michele, Danileny, Róbson e Ícaro.

# Minha Cidade: analisar gastos do município de João Pessoa na área de saúde. Integrantes: Kevin Fernandes, Josué Bernadino, Victor Lima, Elcius Júnior, Abraão Honório e Marcos Silva.

# Bobot: robô (bot) no Facebook para registrar ocorrências policiais. Integrantes: Jose Ardiles, Felipe Martins, Elieber, Francisco Neto, Henrique e Glaydson.

# Pendurados: navegador de irregularidades (acúmulo de cargos, supersalários etc.) na folha de pagamento do estado da Paraíba. Integrantes: Bonifácio, Gleidson, Ítalo, Rafael, Rodrigo e Yuri.