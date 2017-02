Equipe da Vigilância Ambiental realizará ação de combate ao Aedes em João Pessoa

A equipe da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses (GVAZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza na próxima segunda-feira (20) mais uma ação de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A atividade terá como foco os estabelecimentos comerciais localizados no Centro da Capital, com concentração no Ponto de Cem Réis, a partir das 8h30.

Durante toda a manhã, os agentes de vigilância ambiental visitarão as lojas, bares, restaurantes e comércios em geral conversando com os proprietários e funcionários sobre prevenção no controle do Aedes aegypyi, eliminando criadouros e aplicando praguicidas onde houver necessidade. A equipe ainda irá fixar cartazes educativos nos ambientes visitados.

“Essa é mais uma atividade da ação de verão de combate ao Aedes que estamos realizando desde o final do ano passado. Nesse período pré-carnaval, estamos intensificamos o trabalho como uma forma de proteger os pessoenses e os turistas contra as doenças transmitidas por esse mosquito”, explica o gerente da Vigilância Ambiental e Zoonoses, Nilton Guedes.

foto: Abr

Ainda na segunda, a partir das 14h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Ilha do Bispo, profissionais farão uma exposição de mostruários do mosquito com palestras para auxiliar a equipe no planejamento de ações preventivas no bairro.

Serviço

A população também pode ajudar com as ações de combate ao Aedes aegypti denunciando possíveis focos do mosquito. Basta ligar para os telefones 0800-282-7959 e 3214-5718, ou ainda enviar um e-mail para coessmsjp@gmail.com.

O Aedes aegytpi prefere o ambiente úmido para colocar seus ovos, que podem sobreviver até 450 dias nesse local. Bastam alguns milímetros de água para eles eclodirem e, em uma semana, transformarem-se em mosquitos adultos. O ciclo de vida do mosquito é de 35 dias, mas o número de pessoas que ele pode infectar é ilimitado.