Eneida Maracajá destaca homenagem do Bloco Zé Pereira

O bloco Zé Pereira tomou conta das ruas de Campina Grande no último sábado, 15, com muita alegria e mantendo a tradição na Rainha da Borborema.

A homenageada do bloco foi a ativista cultural Eneida Agra Maracajá, fundadora do bloco da Saudade. Em entrevista ao ParaibaOnline, Eneida destacou que recebeu o reconhecimento com alegria.

