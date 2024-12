Prefeitura de João Pessoa comemora 60 anos da Banda 5 de Agosto

Os 60 anos de atividades da Banda 5 de Agosto serão comemorados neste domingo (1), a partir das 18h, no Busto de Tamandaré. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), vai contar com shows das cantoras Diana Miranda e Renata Arruda. A iniciativa faz parte da programação natalina da cidade.

“É extremamente importante para nós, da Prefeitura de João Pessoa, ter esse momento de celebração, de comemoração dos 60 anos da nossa Banda 5 de Agosto. Pensamos em fazer esse concerto natalino articulando a estética, a musicalidade e a capacidade técnica dos nossos músicos com outras cantoras. Por isso, a ideia de convidarmos Renata Arruda e Diana Miranda para integrar este momento”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que esse momento faz parte da atividade de programação natalina da Capital. “Eu tenho certeza de que a Banda vai ofertar à cidade de João Pessoa, ao morador e ao turista que nos visita um excelente momento de fruição, de curtição, de entretenimento, mas de uma música de valor como os nossos músicos e o maestro Rogério conseguem desenvolver. Estão todos de parabéns e que tenhamos uma excelente celebração”, acrescenta.

O maestro da Banda 5 de Agosto, Rogério Borges, destaca o momento. “A Banda 5 de agosto se apresenta para celebrar os 60 anos de sua fundação. Neste concerto, apresentaremos dois nomes importantes da música paraibana, Renata Arruda e Diana Miranda. Estamos animados para celebrar este dia com o público paraibano”, frisou.

Ele destaca que serão homenageados diversos compositores da terra, como Tom Oliveira, Cátia de França, Luiz Ramalho, Vital Farias. “Também vamos homenagear as próprias intérpretes que são muito boas compositoras. Estamos preparando um show com canções que nos fazem pensar nesse período natalino, assim como na nossa cultura. Viva a Banda 5 de Agosto, patrimônio cultural de João Pessoa”, comemora.

Entre as canções que compõem o repertório estão A-Classical-Christmas, Silent Night, A Christmas Finale, Paraíba Joia Rara, Noites Traiçoeiras, Evidências, entre outras.

A cantora Renata Arruda afirma estar feliz em participar da homenagem. “Estou ensaiando com a Banda 5 de Agosto e está muito bonito o repertório. Eu coloquei uma canção minha inédita religiosa. Vou cantar ‘Foi Deus quem fez você’, que é uma das canções mais bonitas compostas por um paraibano, e teremos também músicas mais balançadas. O repertório está bem bacana. Espero que a gente faça um grande espetáculo e que as pessoas se emocionem”, comenta.

A artista parabeniza o grupo. “Vida longa à Banda 5 de Agosto. Me arrepiei em vários momentos durante o ensaio e quando isso acontece já é um bom sinal para que as pessoas se emocionem também. A gente tem que se emocionar para provocar a emoção do público. Isso comigo está acontecendo”, acrescenta.

A cantora Diana Miranda também comemora por fazer parte desse momento. “O público pode esperar uma apresentação que é pura celebração à música, à cultura nordestina e à Paraíba, tudo com um toque muito especial de Diana Miranda”, diz. No show ‘Paraibana’, ela entrega emoção em cada nota, mergulhando nas raízes da sua terra e na riqueza dos ritmos e histórias nordestinas.

“Com a energia da banda e o poder da orquestra 5 de Agosto cria-se um espetáculo que mistura o tradicional e o contemporâneo, encantando o público com arranjos grandiosos e interpretações apaixonantes. Cada canção parece contar um pedaço dessa jornada, convidando o público a dançar, se emocionar e se conectar com essa riqueza cultural. O Busto de Tamandaré certamente vai pulsar com a força de uma voz paraibana cheia de magia da música da Banda 5 de Agosto”, acrescenta a cantora.