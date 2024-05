Momento Junino: Quarto programa mistura forró pé de serra e estilizado

Há poucos dias da abertura d’O Maior São João do Mundo, o maior programa de forró da televisão brasileira conta com uma programação especial neste sábado (25).

A animação fica por conta de Forró D2, Laís e Luíza, Felipe Warley e o trio Cigarro de Palha.

Apaixonados pelo forró pé de serra, Hedran Barreto e Deda Silva formam o Forró D2. A banda é reconhecida nacional e internacionalmente por exaltar a regionalidade e cultura nordestina.

Hedran começou sua carreira profissional aos 10 anos, trabalhando ao lado de grandes nomes que são destaques na música popular brasileira, como Azulão, Alcymar Monteiro e Os 3 do Nordeste. Já Deda Silva toca triângulo desde criança, com grande influência da família.

Ele começou sua carreira aos 14 anos, com passagens pelas bandas Forró Quentão e Os 3 do Nordeste.

Com 18 e 13 anos, Laís e Luíza são conhecidas como “As Princesas do Forró”. Naturais da cidade de Cajazeiras, no alto Sertão paraibano, elas participam neste sábado pela primeira vez do Momento Junino.

Com participações em programas nacionais, elas demonstram para todo o Brasil a importância da cultura nordestina por meio da música.

Atualmente, somam mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. A dupla realizou recentemente duas turnês na Bahia e já lançou vários álbuns e singles.

Com a diversidade do forró estilizado, o cantor e compositor Felipe Warley, que transita do sertanejo ao forró temperado com outros ritmos, retorna ao palco do programa e promete não deixar ninguém parado.

Entre os sucessos do cantor estão as músicas “Anjo sem Asas”, com participação de Gabriel Diniz, e “Like Ataque”, gravada com Luan Estilizado.

A programação do programa começa a partir do meio-dia, direto da AABB, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.