Mais de 40 blocos foram às ruas e também fizeram suas apresentações nos bairros com estruturas fixas de palco durante ao menos seis fins de semana, começando ainda no mês de janeiro. Quem também levou muita animação às ruas de Campina Grande foi o Carnaval Tradição, composto por escolas de samba e troças carnavalescas como bois, tribos indígenas e ala ursas.

Um dos destaques deste ano foi o público, que prestigiou toda a programação do Campina Folia e contribui diretamente para a realização dos eventos que fizeram parte da programação.

No último sábado, 24, o bloco ‘K Folia’, da Academia Korpus, atraiu uma multidão de foliões para as ruas da cidade. O mesmo aconteceu durante os blocos Zé Pereira, Foliões do Ferro e Virgens de Campina, que reuniram milhares de pessoas em seus desfiles.

“Ainda estamos em processo de levantamentos, junto aos organizadores, mas as primeiras impressões e as imagens de cada bloco apontam para uma única direção: o Campina Folia 2024 foi um sucesso. Isso nos deixa muito felizes, porque significa que o final de janeiro e todo o mês de fevereiro foi de grande movimentação econômica na cidade”, celebrou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama.

Segundo Tâmela, o momento atual é para manter contato com todos os promotores, ouvir os pontos positivos e também os que precisam de uma atenção para que a edição 2025 seja ainda mais grandiosa. “Para isso, já estamos antecipando as discussões para que tudo fique bem alinhado com bastante antecedência. Campina Grande só tem a ganhar com essa construção de mais um evento que possa movimentar o calendário turístico da cidade”, declarou.