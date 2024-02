Globo exige maior movimentação na reta final da novela Elas por Elas

Chegando em sua reta final, o remake da novela “Elas por Elas” conseguiu uma reação nos números de audiência. Nas últimas semanas, a trama cresceu devido a uma forte mudança em seu tom.

A pedido da Globo, a produção passou a preferir o drama em vez do humor. Foi identificado que o público do horário atualmente desejava ver uma história com teor forte em emoções, em vez de dar risadas.

A mudança foi feita especialmente depois da avaliação do grupo de pesquisa, que reclamava da falta de dramaticidade da novela, sem entender o tom que a produção queria passar ao público.

Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão fizeram ajustes. Hoje, a grande trama do folhetim é a descoberta de Marcos (Luan Argollo) e Giovanni (Filipe Bragança) de que eles foram trocados na maternidade.

Deu certo. Nas duas últimas semanas, a novela marcou médias de 17 pontos de audiência na Grande São Paulo. Até então, o remake tinha média na casa dos 14,5 pontos. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

“Elas por Elas” fica no ar até o fim de março, e mesmo com tantos capítulos pela frente, dificilmente perderá o pouco honroso título de novela menos vista da história da faixa das seis da Globo.

A produção dará lugar a “No Rancho Fundo”, que terá personagens de “Mar do Sertão” (2022), sucesso na mesma faixa de horário e escrita por Mário Teixeira, também autor da trama vindoura.

*GABRIEL VAQUER/Folhapress