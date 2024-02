Prefeitura de Campina Grande promove Carnaval para idosos

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), realizou nesta terça-feira, 20, o “Recordando o Carnaval 2024”, evento dedicado aos idosos que são acompanhados pelo Centro Municipal de Convivência do Idoso (CMCI). Durante toda manhã, eles se fantasiaram para brincar o Carnaval na Unidade, como forma de vivenciarem um momento de lazer, cultura e muita diversão.

No local, os idosos brincaram e dançaram músicas e marchinhas de Carnaval. Para a coordenação do Centro, esse é um momento importante para mantê-los ativos e recordando a época em brincavam o Carnaval de rua em Campina Grande. Atualmente, alguns não participam de blocos neste período carnavalesco, preferindo aproveitar o momento para curtir o lazer entre amigos no CMCI.

Para Maria dos Santos, 78 anos, que participa das atividades do Centro Municipal de Convivência do Idoso há 22 anos, é sempre um prazer curtir o Carnaval na unidade.

“Tudo o que é realizado de atividade aqui é muito prazeroso. Eu prefiro brincar o Carnaval aqui do que na rua, pois adoro a equipe do Centro. É tudo muito seguro e organizado, além de que, é um momento que eu brinco com os meus colegas do dia a dia, o que torna tudo mais especial”, declarou.

Já Ana de Assis, 84 anos, está participando pela segunda vez do Carnaval da unidade. Ela integra o Centro há cerca de dois anos.

“Estou gostando dessa rotina que o Centro do Idoso me proporciona. Tem me ajudado muito a melhorar minha qualidade de vida na terceira idade. Esse momento de festa, por exemplo, que é feito com tanto carinho para a gente, só mostra o quanto eles se preocupam com nosso bem-estar”, contou a idosa.

Conforme Gilma Souto, coordenadora do CMCI, realizar essa festa para esses idosos é uma forma de promover bastante alegria para todos os participantes.

“É um momento pensado para trazer alegria e descontração, assim como todas as atividades que desenvolvemos aqui. O Carnaval ainda tem esse lado da importância cultural, para que eles vivenciem esse momento entre amigos e sem preocupação. Enquanto Prefeitura, ficamos muito felizes em fazer esse evento para eles”, afirmou a coordenadora.