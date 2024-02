Campina Grande: Vila Plínio Lemos recebe evento cultural e esportivo

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult), vai realizar no próximo domingo, 25, na Vila Plínio Lemos, o “Domingo no Plínio”. O evento, que reúne esporte, cultura e lazer, acontecerá das 8h às 14h e será destinado aos moradores da zona leste do Município.

O “Domingo no Plínio” contará com várias atrações culturais, entre elas, Trio de Forró e aula de dança voltada para esse gênero musical. Haverá ainda pagode e escola de samba. Na parte da diversão serão disponibilizados brinquedos, como tobogã, pula pula, serviço de maquiagem artística e uma casinha de bolinhas. Toda essa parte contará com a presença de um palhaço animando a criançada, além da distribuição de guloseimas: picolé, pipoca e algodão doce.

O secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Cledson Rodrigues (Dinho), afirmou que ações dessa natureza visam aproximar as pessoas do órgão gestor do esporte na cidade. Ele lembrou que esse trabalho, feito com as crianças, faz desenvolver desde cedo uma consciência de que o esporte é essencial para a saúde e para uma boa qualidade de vida.

Para o gerente da Vila Plínio Lemos e um dos coordenadores do evento, Tony Ambientalista, essa dinâmica da Sejel levar a comunidade para os equipamentos esportivos da cidade agrega valor, porque mostra à população o trabalho que está sendo desenvolvido em benefício dessas pessoas e também os locais onde essas atividades são promovidas.

“Vamos oferecer música, diversão e cultura, não só para os moradores do José Pinheiro, mas, para todos os bairros da zona leste que se encontram próximos da Vila Plínio Lemos. Temos a certeza que será um dia brilhante e diferenciado para essa comunidade. Estamos prontos e preparados para recepcionar todos aqueles que aqui comparecerem”, ressaltou Tony Ambientalista.