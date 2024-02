A audiência convocada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) reuniu na manhã desta terça-feira (20) representantes da Prefeitura de Campina Grande, das forças de segurança da Paraíba e Arte Produções, empresa realizadora d’O Maior São João do Mundo 2024.

No encontro, conduzido pelo promotor Hamilton Neves, foram definidos os horários de funcionamento do Parque do Povo (abertura e fechamento dos portões), e também sobre o período permitido para tráfego de veículos na rua Sebastião Donato durante os 33 dias da festa, que neste ano acontecerá de 29 de maio até 30 de junho.

Para esta 41ª edição d’O Maior São João do Mundo foi definido que a abertura dos portões acontecerá às 17h, sendo antecipada para às 16h aos sábados e domingos, conforme sugerido pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama. Essa mudança visa beneficiar o público que poderá visitar o Parque do Povo, conhecido como Quartel General do Forró, antes do anoitecer.

“Esse foi um pleito que levamos a todos os envolvidos na festa, porque enxergamos que esse horário pode atrair muitas famílias para visitarem o Parque do Povo e conhecerem toda a estrutura bem antes do início da grande movimentação de cada noite. Ficou definido também que às segundas, terças e quartas-feiras o horário limite da festa, no palco principal, será a meia-noite. Nas quintas e domingos às 2h. E nas sextas-feiras e sábados às 2h30 da madrugada”, explicou Tâmela.

A exceção será no horário de abertura da festa, que neste ano acontecerá na quarta-feira, dia 29 de maio, como também no dia 23 de junho, um domingo, véspera de São João. Para esses dias, o horário limite será às 2h30 da madrugada.

Tâmela ressaltou que, apesar do horário de abertura dos portões ter sido antecipado, os equipamentos sonoros somente serão ligados a partir das 18h. E, para o horário de encerramento, será obedecido o horário das atividades do palco principal. Foi permitida uma tolerância de 30 minutos para que os estabelecimentos, instalados no Parque do Povo, encerrem suas atividades nos horários previstos em cada data, não mantendo nenhum equipamento de som ligado após esse prazo.

Rua Sebastião Donato

Em outro momento da audiência foi discutido sobre o tráfego de veículos na rua Sebastião Donato, localizada ao lado do Parque do Povo, que costuma ser interditada durante os dias de evento. Conforme o Ministério Público, existe uma ação que determina que a via permaneça aberta ao trânsito até às 18h.

A empresa Arte Produções, representada na ocasião pelo seu diretor jurídico, Natanael Cortez, garantiu que serão usados portais e outras estruturas que permitam o trânsito de veículos de passeio e até de caminhões durante o dia. Já no período da noite, a empresa fará a interdição da via, dispondo de todo o equipamento de segurança para controle das entradas.

Também ficou definido que os seguranças que trabalham nos portões de acesso estarão a postos para execução de revistas e controle sempre no horário de abertura do Parque (17h e 16h nos sábados e domingos).

Com relação aos moradores de ruas próximas ao Parque do Povo, conforme acordado junto ao Ministério Público, ficará sob a responsabilidade da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), o cadastramento e a identificação destes moradores e seus respectivos veículos para que todos tenham acesso livre às suas residências nos dias de festa.