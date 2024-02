Está pensando em brincar no Sítio São João? Veja a programação junina de 2024

Faltando 100 dias para o início do Maior São João do Mundo, a Vila Sítio São João lança a programação da edição 2024. Nomes e artistas como Flávio José, Santana, Limão com Mel e Eliane fazem parte da grade.

E para acabar com a expectativa, está sendo anunciada a programação de shows do São João 2024, que acontecerá de 2 de Junho a 14 de Julho. A programação completa pode ser conferida no Instagram @vila_sitiosaojoao.

Ao todo, mais de 54 bandas e cantores vão se apresentar no palco principal, mais conhecido por Forró de Zé Lagoa. A abertura da Vila para o período junino, no dia 2 de junho, será com uma atração surpresa.

Para quem quer um autêntico forró pé-de-serra, mais de 100 trios de forró se apresentarão no Palco Parafuso e coreto do Arraiá do Artesão. Serão mais de 700 horas de muito forró, mais de 140 atrações, e mais de 100 quadrilhas juninas que vão se apresentar no local.

Tupac Dantas, diretor- administrativo da Vila Sítio São João, pontua que as porteiras do espaço serão abertas no dia 1 de Junho para visitação das escolas públicas do município.

“Como contrapartida social, já que a Vila Sítio São João tem a sua responsabilidade social, vamos abrir trazendo nossos estudantes pra uma visita guiada, para conhecer um pouco mais da cultura nordestina,” pontua.

Dantas diz esperar um incremento de 30% do público, comparado a 2023. “Temos mantido contato com as agências de turismo, e demais operadores do turismo de eventos no estado, e muitos já fecharam vários pacotes de turismo. Esse ano será histórico pra nós que fazemos a Vila Sítio São João”, explica.

O Espaço oferece uma programação paralela ao Parque do Povo,e conta com elementos estruturais que lembram a autêntica cultura nordestina (Casa nordestina, a Bodega, Capela, Difusora, Engenho de cana-de-açúcar, Arraiá do Artesão e outros). Todos estes espaços terão uma apresentação artística específica, para que o visitante mergulhe e conheça a história de cada ambiente.

A Vila Sítio São João recentemente passou por reformas, com a colocação de um piso intertravado no estacionamento, que agora terá capacidade pra até 500 veículos. Além do estacionamento, as reformas também ampliou o número de baterias de banheiros (todos climatizados e revitalizados); uma completa reconstrução do quadrilhodromo Parafuso (que terá um espaço maior, com medidas oficiais para apresentações de quadrilhas juninas e arquibancadas pro público).

Os forrozeiros também terão a disposição mais espaços exclusivos para alimentação.A área de shows foi completamente ampliada, dando mais espaço para uma melhor circulação dos forrozeiros.

Então já sabe: de 2 de junho a 14 de julho o Nordeste se encontra na @vila_sitiosaojoao.

Confira a programação completa:

2 de junho(Domingo)

Atração Surpresa

8 de junho (Sábado)

Kátia Cilene

Eliane

Forrozão Tropikálya

Forró Campina

9 de junho (Domingo)

Solange Almeida

Limão com Mel

Sâmya Maia

Jeito Nordestino

15 de junho (Sábado)

Waldonys

Vicente Nery

Edyr Vaqueiro

Fabiana Souto

16 de junho(Domingo)

Flávio José

Cavalo de Pau

Lara Amélia

Forró Lampejo

22 de junho(Sábado)

Geraldinho Lins

Ton Oliveira

Mô Lima

Banda Cascavel

23 de junho(Domingo)

Brasas do Forró

Capilé

Mexe Ville

Aveloz

Garotinho

24 de junho(Segunda)

Amazan

Duquinha

Geovane Jr

Os 3 do Nordeste

Jefferson Arretado

29 de junho(Sábado)

Rey Vaqueiro

Walkyria Santos

Donas da Farra

Gitana Pimentel

30 de junho(Domingo)

Eliane

Sirano e Sirino

Capim com Mel

Forró Trakino

6 de julho(Sábado)

Mastruz com Leite

Arreio de Ouro

Calango Aceso

Forró Bom

7 de julho(Domingo)

Dorgival Dantas

Santanna

Forró D2

Fabiano Guimarães

13 de julho(Sábado)

Nonato Neto

Luciene Melo

Forró Campína

Jeito Nordestino

14 de julho(Domingo)

Magníficos

Desejo de Menina

Batista Lima

Cascavel