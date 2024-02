Amazon anuncia 2a temporada da série ‘Cangaço novo’ , com cenas em Cabaceiras e Campina

A série “Cangaço Novo” vai ter uma segunda temporada. A Amazon Prime Video anunciou nesta segunda-feira (19) que produção, dirigida pela dupla Fábio Mendonça e Aly Muritiba, irá começar a gravar as primeiras cenas na região de Campina Grande e de Cabaceiras, Paraíba, em breve. A data de estreia ainda não foi divulgada.

A trajetória dos irmãos Vaqueiro, vividos por Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte segue como mote central, sendo que novos personagens entrarão na trama. Lançada em 2023, “Cangaço Novo” — que recebeu o nome de “New Bandits” no exterior — entrou para a lista das top 10 mais assistidas da Prime no Brasil e em países da África e do Oriente Médio. Além do Brasil, a produção teve boa audiência emPortugal, Canadá, Angola, Moçambique, Quênia, Costa do Marfim, Paraguai e Emirados Árabes Unidos.

“Cangaço Novo mostra o poder das histórias brasileiras e achamos importante contá-las. É um prazer poder fazer isso com um elenco tão

talentoso e engajado. Estamos todos muito felizes com o impacto da série, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e também com seu sucesso de crítica”, afirmou Javiera Balmaceda, Head de Local Originals da Amazon para a América Latina.

Segundo a Amazon Prime Video, a produção foi a primeira série a integrar a lista de participantes do Festival Internacional de Cinema de Gramado.

“Cangaço Novo”, além de ter sido elogiada pela crítica, rendeu um prêmio de Atriz Revelação para Alice Carvalho pela Associação Paulista de Críticos de Arte e também foi indicada em seis categoria no Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema 2024, previsto para ocorrer em 20 de abril deste ano.

*ANA CORA LIMA/folhapress