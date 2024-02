Cerca de dois mil alunos voltam às aulas de arte-educação nesta segunda-feira, 19, em cursos oferecidos pela Prefeitura de Campina Grande nos dois equipamentos geridos pela Secretaria de Cultura (Secult): o Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) e a Estação Cidadania-Cultura.

São mais de 30 cursos em diversos segmentos da arte-educação em ambos os equipamentos, dentre eles Ballet, Dança do Ventre, Desenho e Pintura, Karatê, Danças Folclóricas, Pífano e Percussão, Teatro, entre outros, oferecidos para as mais variadas faixas etárias – dos 5 anos idade até idosos com 60 anos ou mais.

“A volta às aulas dos nossos alunos é um momento muito esperado por todos nós professores. Nesse espaço de muita aprendizagem, nós temos a oportunidade de descobrir e desenvolver os talentos desses alunos. No início do ano letivo, os alunos são recebidos com entusiasmo e é muito gratificante para nós professores observarmos o progresso deles ao longo do ano. Descobrimos talentos que nem eles mesmos sabiam que possuíam. O Centro Cultural se torna um espaço de descoberta, aprendizado e realização pessoal”, destacou a professora Wênia Sonály, professora de dança do CCLR.

Atualmente, tanto o Centro Cultural Lourdes Ramalho como a Estação Cidadania-Cultura são referências como escolas de arte da região e consolidadas no fomento e incentivo à cultura. Os dois equipamentos contam com professores altamente capacitados e treinados para oferecerem o melhor conhecimento aos alunos.

O Centro Cultural Lourdes Ramalho fica localizado na Rua Paulino Raposo, bairro São José, nas imediações do Parque do Povo. Já a Estação Cidadania-Cultura fica na Rua das Quixabeiras, bairro das Malvinas.