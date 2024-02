Um dos eventos mais esperados pelos campinenses e turistas já tem data para acontecer. O lançamento da programação oficial do Maior São João do Mundo, sediado em Campina Grande, deve acontecer no mês de março.

A informação foi pelo prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima (União Brasil), que escolheu o dia do aniversário do poeta Ronaldo Cunha Lima, idealizador da festa, para anunciar as novidades para a edição deste ano.

Conforme disse durante entrevista coletiva repercutida na Rádio Caturité FM, a festa passará por mudanças em seu layout com a integração do novo espaço do Parque Evaldo Cruz.

– No dia 19, que é o aniversário do poeta Ronaldo Cunha Lima, o precursor, o criador do Maior São João do Mundo, Dia de São José, Dia do Artesão, nós vamos ter o evento de lançamento da edição 2024 da festa apresentando toda a grade musical, a programação e as mudanças que teremos no nosso layout – afirmou.