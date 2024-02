Bloco Virgens de CG leva trio elétrico às ruas no domingo

O pós-carnaval de Campina Grande segue levando alegria às ruas da Rainha da Borborema. Neste domingo, 18 de fevereiro, é a vez do bloco ‘Virgens de CG’ invadir as avenidas da cidade.

De inciativa da banda campinense de axé Cana Baiana, o bloco integra a programação do Campina Folia e conta com apoio da Prefeitura Municipal, através da secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede).

Na edição deste ano, o bloquinho retorna com trio elétrico ao percurso da antiga Micarande, desfilando da Avenida Brasília (Renault) até o final da Avenida Severino Cruz, às margens do Açude Velho.

A concentração acontece a partir das 14h, com show do também campinense DJ Kaio Henry, no trio elétrico, e às 15h tem início o show do Cana Baiana, que puxará o bloco ao longo de todo percurso.

“Vista sua fantasia, traga sua alegria e venha celebrar mais um carnaval do Bloco Virgens de CG. É o bloco mais democrático do carnaval campinense, sem cordão de isolamento, gratuito e aberto pra todos que queiram participar da festa”, afirmou Diego Rodrigo, tecladista da banda Cana Baiana, organizadora do evento.