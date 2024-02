A terça-feira de Carnaval em Campina Grande foi marcada, também, pela realização da 13ª edição do já tradicional bloco ‘Jacaré do Açude Velho’. Segundo os organizadores, mais de cinco mil foliões celebraram mais uma vez em um clima de paz e alegria.

Este ano, a coordenação decidiu não fazer o tradicional giro no açude, atendendo à recomendações dos órgãos de Segurança Pública. O evento, que integra a programação do Campina Folia, contou com apoio logístico e estrutural da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE).

“Expressamos nossa gratidão pelo empenho da SEDE em atender nossas demandas estruturais. O apoio contínuo da SEDE, SESUMA, PM, Bombeiros, Secretaria de Saúde e demais secretarias é fundamental para a realização do Bloco”, disse o coordenador Cândido Freire.

O bloco contou mais uma vez com a participação de muitas crianças e famílias inteiras, que também aproveitam um dos dias do carnaval para celebrar e se divertir nas ruas da cidade durante a folia momesca.

“É um evento extremamente tradicional e que já tem uma história em Campina Grande. Por isso é tão importante apoiarmos e fornecermos tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance para contribuir com a realização dele. Mais uma vez tudo transcorreu em paz e de forma que abrilhanta ainda mais o período carnavalesco da Rainha da Borborema”, comemorou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama.