Carnaval Tradição 2024: saiba quem são os campeões em João Pessoa

Urso Branco, Tribo Ubirajara, Ciganos de Esplanada e Unidos do Roger foram os grandes campeões do Carnaval Tradição 2024. A apuração dos desfiles aconteceu nesta terça-feira (13), na Avenida Duarte da Silveira, em João Pessoa, e foi marcada pela organização e espírito esportivo entre as agremiações. As torcidas marcaram presença e acompanharam voto a voto a contagem dos pontos, com animação e alegria, ao longo de mais de três horas de apuração.

O Carnaval Tradição é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), com apoio do Governo do Estado, da Fundação Espaço Cultural e da Liga Carnavalesca do Município.

Desfilaram este ano pela Avenida Duarte da Silveira: 18 ala ursas e mais duas convidadas, 10 tribos indígenas, nove orquestras de frevo e seis escolas de samba. O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, participou da apuração e fez uma avaliação positiva do evento.

“O Carnaval Tradição de 2024 entrou para história, porque a gente presenciou um momento muito feliz da cultura de João Pessoa. Houve mais investimento, com a subversão direta de quase R$ 1 milhão pela Funjope para as agremiações, além de melhorias na parte estrutural do evento, como arquibancadas, iluminação, decoração e segurança”, ressaltou Marcus Alves.

A premiação do Carnaval Tradição é dividida em dois grupos: A e B. Os primeiros colocados do Grupo A receberam a quantia de R$ 10 mil, além de troféus e certificados. Os vices campeões ganharam R$ 8 mil e, os terceiros, R$ 6 mil. Já os vencedores do Grupo B receberam R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, pelos primeiros, segundos e terceiros lugares, respectivamente.

Campeões celebram conquista

O presidente das Associações das Ala Ursas, Jardel Cabral, comemorou o fato da categoria ter sido dividida em dois grupos para 2025. “As dez primeiras colocadas deste ano desfilam no Grupo A no ano que vem. E as demais, vão para o Grupo B. Este ano desfilaram 18 agremiações. Isso mostra a força da comunidade”, comentou.

O Urso Branco, representante do bairro de Mandacaru e Alto do Céu, vencedor na categoria Ala Ursa, trouxe para a avenida o tema sobre o artesanato paraibano. “A gente procura apresentar nossa comunidade, o que temos de melhor, nossas riquezas. E, este ano, lembramos também um integrante do grupo que partiu inesperadamente. Tenho certeza de que ele está muito feliz por nós no céu”, contou o presidente do Urso Branco, Juan dos Santos.

Na categoria Tribo Indígena, quando a Tribo Ubirajara foi anunciada como campeã, e a Tupi Guarani vice, a Avenida Duarte da Silveira registrou momentos de alegria, dança e exaltação ao espírito esportivo. Após o anúncio do primeiro e segundo lugares, as duas tribos dançaram unidas, ressaltando o verdadeiro sentido da competição.

A Unidos do Roger se tornou pentacampeã na categoria escola de samba. Os integrantes do grupo foram ao delírio e preencheram a Avenida Duarte da Silveira de rosa e verde após o anúncio do primeiro lugar. “Agradecer a toda comunidade que nos ajudou, principalmente, aos que ficaram dias em claro em nosso barracão. Todos estão de parabéns. Esse título é para vocês”, comemorou o presidente da Unidos do Roger, Paulo César.

Confira os vencedores por categoria

Ala Ursa

1º Urso Branco e Cia 69,7

2º Urso Treme Terra 69,4

3º Urso Gorila 69,3

Tribo Indígena

Grupo A

1º Ubirajara 79,8

2º Tupi Guarani 79,5

3º Africanos 79,2

Grupo B

1º Tabajara 79,5

2º Pele Vermelha 78,8

3º Tupi Guanabara 77,7

Clube de Frevo

Grupo A

1º Ciganos de Esplanada 79,5

2º Piratas de Jaguaribe 79,2

3º São Rafael Frevo Folia 78,5

Grupo B

1º Sai da Frente Dona Emilia 79,3

2º Bandeirantes da Torre 79,1

3º Alegria do Frevo 78,2

Escola de Samba

1º Unidos do Roger 79,6

2º Império do Samba 78,9

3º Malandros do Morro 78,1