Carnaval em Campina Grande ganha destaque com aumento de blocos e eventos

Campina Grande, conhecida por seu forte apelo ao turismo religioso durante o Carnaval, está se transformando em um palco animado para foliões com o crescente aumento de blocos e eventos carnavalescos em 2024.

Em entrevista a uma emissora de rádio local repercutida nesta terça-feira de carnaval (13), a Secretária de Desenvolvimento da cidade, Tamela Fama, revelou detalhes sobre a diversificação da folia na região.

– A cidade registrou quase 50 manifestações carnavalescas cadastradas no pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. E a prefeitura é uma incentivadora do Campina Folia, por isso estivemos no Ministério Público para em comum acordo resolver o impasse dos desfiles. Essa organização precisa se dar de forma responsável, pois o Carnaval da Paz, Campina Folia e Carnaval Tradição são muito importantes para a nossa cidade – salientou.

O aumento significativo no número de blocos e eventos carnavalescos reflete a busca por uma experiência diversificada durante o período festivo em Campina Grande. Tradicionalmente conhecida pelo turismo religioso, a cidade agora se destaca pela variedade de opções oferecidas aos foliões, que vão desde os desfiles mais tradicionais até os eventos mais modernos e alternativos.