Prefeitura de João Pessoa celebra sucesso do Carnaval com shows e culturas

Quem disse que o Carnaval acabou? Em João Pessoa a festa segue e em grande estilo. No próximo sábado (17), a Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), fará uma grande celebração do sucesso do Carnaval 2024 com um encontro das culturas carnavalescas e populares no Centro Histórico, a partir das 15h.

O evento ‘Ainda Tem’, que estreia este ano, entra no calendário cultural da cidade e passa a acontecer sempre no sábado após o Carnaval.

O prefeito Cícero Lucena avaliou os festejos carnavalescos deste ano como um marco para as tradições culturais de João Pessoa. “Após anos com nossa alegria abalada pela preocupação com a pandemia, o pessoense volta a lotar os eventos de rua e, com o trabalho de divulgação da cidade através Carnaval paulistano em 2023 e outros esforços, estamos colhendo os frutos com uma festa majestosa como a deste 2024. Com a graça de Deus e a vontade do povo, estamos muito felizes”, declarou.

“Nós estamos organizando uma grande celebração para o Carnaval de João Pessoa. Queremos reunir todas as agremiações carnavalescas, as tribos indígenas, ala ursas, escolas de samba, clubes de orquestra, orquestras de frevo, blocos que já saíram no Carnaval em uma grande confraternização no Centro Histórico da cidade. A ideia é valorizar o nosso Centro Histórico, nossa memória, nossa tradição”, ressaltou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A intenção é, também, marcar esse momento tão especial que a cultura de João Pessoa está vivendo. “Teremos shows no Ponto de Cem Réis, do Cabruêra; de Myra Maya na Casa da Pólvora; do Tracundum em frente ao Hotel Globo, Salete Marrom na Praça Rio Branco, e vamos fazer um cortejo de culturas populares de forma que possamos celebrar o sucesso do Carnaval de João Pessoa em 2024 e já criar uma agenda para 2025 no sentido de dizer que o Carnaval da Capital só acaba no sábado após a Quarta-Feira de Cinzas”, ressaltou.

Marcus Alves acrescentou que a intenção é trabalhar em perspectiva do futuro, mostrar a força do Carnaval de João Pessoa. “Esse é um estímulo do prefeito Cícero Lucena; temos um apoio também do Governo do Estado da Paraíba para realizar essa celebração do Carnaval. João Pessoa tem Carnaval e tem mais Carnaval”, acrescentou.

A programação envolve um cortejo de todas as culturas do Carnaval, com maracatus, tribos indígenas, escolas de samba, ala ursas, orquestras de frevo, blocos do Centro Histórico e de outros bairros se encontrando naquele território. Serão várias apresentações e um cortejo dessas culturas pelas ruas da cidade antiga.

Para isso, a Funjope criou polos pela cidade. Um deles é o Ponto de Cem Réis; em seguida, vem a Praça Rio Branco, onde acontece o Sabadinho Bom; na Avenida General Osório, em frente à Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves; na Casa da Pólvora, e culmina na Praça Antenor Navarro, próximo ao Hotel Globo.

Programação – A lista de atividades para o sábado (17) começa ao meio-dia, na Praça Rio Branco, com a cantora Salete Marrom; a partir das 16h30, tem apresentação da cantora Myra Maya, na Casa da Pólvora; às 18h, a Banda Tracundum reúne o público no Largo de São Frei Pedro Gonçalves e, às 20h, tem show da Banda Cabruêra no Ponto de Cem Réis.