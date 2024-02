Podcast: consultora dá dicas de tendências de maquiagem para o Carnaval

No programa Conexão Caturité, no quadro “De bem com o espelho”, a consultora de beleza Isanna Menezes deu dicas de maquiagem para o Carnaval.

Isanna destacou que a tendência do momento é o uso de cores neon, que prometem ser um grande destaque nas produções carnavalescas.

Ela enfatizou que as sombras neon estão disponíveis em diversos locais, facilitando a sua aquisição para quem deseja entrar no clima festivo.

Além disso, a consultora compartilhou uma tendência em alta: a criação de estrelas e corações vazados com a sombra ao redor, proporcionando um visual criativo e impactante para os foliões.

Para conferir todas as dicas e inspirações compartilhadas por Isanna, não deixe de ouvir o podcast completo disponível abaixo.