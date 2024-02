Ivete celebra a família e pede caminhão-pipa no Carnaval

A cantora Ivete Sangalo iniciou seu desfile com três horas de atraso neste sábado (10) no circuito Barra-Ondina, em Salvador.

Ao iniciar o percurso com seu trio elétrico por volta das 19h40, Ivete celebrou o aniversário das filhas Marina e Helena. Fotografias das duas foram mostradas em telões na lateral do trio elétrico.

Ela também citou o filho, Marcelo Sangalo, 14, que estava no trio elétrico tocando percussão.

A cantora celebrou a liderança no ranking do plataforma Spotify no Brasil com a música “Macetando”. Começou o desfile com esta música, sendo acompanhada pelos foliões em um grande coral.

Depois a cantora emendou uma sequência de sucessos em ritmo mais acelerado, incluindo “Mundo Vai”.

“Posso descer a madeira? Se madeira ficar grossa demais a gente pode parar. Ou não”, brincou a cantora.

Diante do aperto no circuito, Ivete decidiu reduzir a pressão do desfile com uma música mais lenta ao fazer a curva do Farol da Barra, e sugeriu à organização da festa que coloque um caminhão-pipa para refrescar o público durante a passagem dos trios.

“Podia ter um caminhão jogando água. Até em mim, hoje eu estou com fogo no corpo.”

Ivete, que completa 30 anos de carreira em 2024, comanda o primeiro dos três dias de desfile do bloco Coruja.

Ela volta ao circuito Barra-Ondina com o bloco Coruja no domingo (11) e na segunda-feira (12).

Na terça-feira (13), faz um desfile aberto no circuito do Campo Grande.

* JOÃO PEDRO PITOMBO (SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)