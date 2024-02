Donzelas da Beira do Cais invadem Corredor da Folia no Carnaval de Cabedelo

Muita purpurina, ousadia, beleza e, claro animação! Foi assim o 3º dia do Corredor da Folia, com as irreverentes Donzelas da Beira do Cais comandando a festa em Cabedelo.

Com as ruas do corredor da Folia lotadas, as Donzelas seguem fazendo história em Cabedelo.

Milhares de foliões fizeram festa nesse sábado (10). Travestidos como donzelas – homens vestidos de mulher – também utilizavam os mais diversos modelitos, dentre ousados e recatados.

Em meio à multidão, muitos foliões fantasiados de diversos temas, como super-heróis, vilões, personagens de game, profissões, etc.

A alegria, claro, segue reinando absoluta na cidade. Neste domingo (11) de Carnaval, passam pelo corredor mais animado do litoral, a partir das 17h, o Guri Folia; os vascaínos do Frevasco; Juca Bocão e suas alegorias; a juventude do Bloco dos Deltas e o tradicionalismo do pó de arroz Flufolia.

Pelos bairros, é a vez dos Amigos do Qua-Qua, em Camalaú, às 16h; Caça Cheiro de Formosa, também às 16h; Cachorrão da Praia, às 17h, em Monte Castelo; Guri Folia, às 17h, no Centro; e Sorriso Folia, às 18h, em Camalaú.

O encerramento oficial da folia será ao som do axé contagiante da dupla Rafa e Pipo Marques e do cantor Ramon Schnayder, e da batucada da Drink Folia, no dia 13 de fevereiro, também na Praça Getúlio Vargas, a partir das 17h.

Corredor da Folia

Na segunda-feira (12), é a vez do deboche e diversão do Corno Clube; da nação rubronegra de Cabedelo com os Flanáticos; do brilho e a emoção da Amizade na Melhor Idade com seus lindos estandartes; e do arrastão do povão de Dudão Som Folia.

O Corredor da Folia será encerrado no dia 14, com os comerciantes no bloco dos Barraqueiros.

Nos bairros da cidade, também terá diversão, confetes e serpentinas. No dia 10, o Casarão do Padre, no Centro, recebe a Orquestra de Frevo, a partir das 18h.

Nos dias 11, 12, 13 a batucada do Drink Folia invade as ruas da cidade .

No dia 14, O Urso da tua mãe anima o Jacaré, às 18h30.

A Folia segue até depois do Carnaval, no dia 17, com os blocos O Misturão, em Camalaú, às 17h; Thundercats, às 18h, no Monte Castelo; e Tô Liso, às 19h, no Renascer III.