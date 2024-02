Humorista cria samba-enredo sobre ‘paralelepípedo’ e viraliza

Um dos autores do samba-enredo “Pede caju que dou… Pé de caju que dá!” da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio, Marcelo Adnet viralizou nas redes sociais ao improvisar um composição sobre um tema não tão comum e que daria um suposto bom enredo para uma escola de samba. O humorista cantou a história de um paralelepípedo.

Adnet, que já também compôs sambas-enredos para São Clemente (Rio), Acadêmicos do Sossego (Rio), Gaviões da Fiel (SP), Dragões da Real (SP), entre outras, contou sobre sua paixão pelo Carnaval durante a participação no podcast Glorioso Connection nesta quinta-feira (9).

Ele comentou como criava as composições. “Acho que o mais importante é você conseguir pegar um enredo qualquer e dar brilho para ele”, disse empolgado.

O humorista, que deixou a Globo em novembro de 2023, pediu para que um dos apresentadores escolhesse um enredo para ele improvisar e o tema escolhido foi paralelepípedo.”Sou pedra onde o pisa o seu pé. Caminho sou o rumo e o axé. Encruzilhada! Eu estou no chão. Eu sou caminho, eu sou campeão”, diz o trecho da letra.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. “O Adnet é surreal!”, escreveu o também humorista Vitor Sarro. O jornalista Eric Faria, da Globo, também elogiou Marcelo. “Sério. O @MarceloAdnet é genial. Desses que nascem a cada 50 anos. São muitos talentos numa mente só. Espetacular!!!!”.

No início de janeiro, o samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel chegou ao primeiro lugar do Spotify Viral Rio.

*folhapress