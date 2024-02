O Serviço Social do Comércio em Campina Grande (Sesc-CG), localizado às margens do Açude Velho, vai oferecer uma programação especial para os trabalhadores do comércio durante o período de carnaval.

Segundo explicou o gerente Thiago Amorim à Rádio Caturité FM, todos os dias haverá atividades voltadas à diversão dos trabalhadores na Folia do Sesc.

– Do domingo à terça-feira teremos música ao vivo, brincadeiras com as crianças, polo aquático, confecção de máscaras, pagode e, para fechar, um baile de carnaval para as pessoas rememorarem os tempos de Micarande. A ideia é proporcionar ao trabalhador do comércio a sua folia de forma gratuita. Ele não paga nada para se divertir. Temos estrutura de bar com bebida, comida… Basta se fantasiar e vir – explicou.