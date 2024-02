Na Globo: mudança de horário do BBB durante o Carnaval; veja os horários

A edição televisionada do BBB 24 vai começar mais cedo na Globo durante os dias de Carnaval.

À partir desta sexta-feira (9), o programa comandado por Tadeu Schmidt será adiantado para encaixar a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Os horários variam bastante. Nesta sexta, por exemplo, o programa começa no horário habitual, às 22h25. No sábado (10), porém, ele já estará acontecendo no canal à partir das 21h50.

No domingo (11), o BBB inicia os trabalhos por volta das 21h05. O horário será mais ou menos o mesmo na segunda (12), com início programado para 21h10 na Globo.

Por fim, o reality começa na terça (13) às 22h25, de volta à programação normal.

*folhapress