Carnaval no Recife: o Galo da Madrugada muito além do desfile

O maior bloco de Carnaval do mundo desfila tradicionalmente no sábado de Zé Pereira nas ruas do Recife. Mas o planejamento do Galo da Madrugada e da famosa escultura gigante que é ícone da folia pernambucana começa bem antes e envolve articulações, buscas por patrocínios e mistura de princípios e ações sociais.

Em 2024, o Galo tem como tema “Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo”, em alusão aos dez anos da morte do cantor que ficou conhecido como Rei do Brega. A expectativa é de mais de dois milhões de foliões nas ruas da região central do Recife, de acordo com a organização.

Ao todo, 30 trios elétricos vão percorrer as ruas do centro do Recife entre 9h e 18h30. Cada trio terá o nome de uma música de Reginaldo Rossi. Além disso, várias alegorias trazem mensagens e encenações alusivas ao homenageado.

Para satisfazer aos brincantes, o bloco começa a se organizar com antecedência. Um mês após o Carnaval do ano anterior, a cúpula do Galo já começa a fazer reuniões para traçar as estratégias iniciais para o próximo desfile. Em setembro, são feitos os anúncios oficiais das homenagens.

A alegoria gigante de oito toneladas e 28 metros de altura também tem percurso próprio até ficar de pé na ponte Duarte Coelho, que liga os bairros da Boa Vista e Santo Antônio, na capital pernambucana. A escultura fica, desde 2019, sob responsabilidade do artista plástico Leopoldo Nóbrega.

“Quando a gente tem, por exemplo, alterações estruturais, precisa começar a fazer pelo menos três meses antes do Carnaval. Quando não tem elementos estruturais, por exemplo, uma gola que entrou diferente, não vai ter isso, a gente vai utilizar a estrutura base, aí a gente consegue trabalhar com 40, 50 dias antes do Carnaval”, diz Leopoldo.

A montagem física na ponte leva de três a quatro dias. Em 2024, pela primeira vez, houve um evento promovido pela prefeitura para a subida da escultura, com presença de orquestras, passistas de frevo e cantores aos pés do Galo.

Neste ano, a alegoria vai trazer uma mensagem de defesa das pessoas idosas e também vai pregar a paz, em meio a tempos de guerra e de conflitos espalhados pelo mundo. Bloco e escultura disseminam mensagens diferentes, mas que acabam convergindo ao final. E isso é proposital, segundo os organizadores.

“É uma divergência saudável que o galo da escultura da ponte não seja o mesmo tema, porque você amplia aí a possibilidade de diálogos criativos. É um Carnaval multicultural”, completa Leopoldo Nóbrega.

O branco será a cor predominante da escultura, que ganha ainda tons que vão representar os cinco continentes, segundo o Galo: amarelo (Ásia), preto (África), vermelho (América), azul (Europa) e verde (Oceania). Neste ano, a obra também homenageia personalidades como Dom Hélder Câmara, Cacique Raoni, Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King, entre outros. As penas do rabo de sua majestade, por sua vez, trarão a palavra “Paz” escrita em 16 idiomas distintos.

Em 2024, mais de 90% do material que vestirá a estrutura é fruto de descarte de materiais e reaproveitamento de resíduos tecnológicos, como 2.000 metros de lonas de materiais publicitários, além de 10 mil CDs e DVDs, frutos de doação.

“Fazemos 100% da coleta seletiva dos resíduos sólidos nos desfiles do Recife e de São Paulo. Esse ano vamos com 300 catadores e dez cooperativas para a coleta no Recife e 100 catadores e cinco cooperativas para o desfile de São Paulo”, afirma Guilherme Menezes, diretor artístico do bloco. A expectativa é que cerca de 5.000 trabalhadores atuem diretamente durante o bloco, como vendedores de adereços, alimentos, bebidas e atuantes no setor de transporte.

Em 2024, a expectativa é que o Galo da Madrugada tenha de 12 a 14 patrocinadores privados. Além disso, o bloco recebeu doações da Prefeitura do Recife —R$ 989.500— e do Governo de Pernambuco —R$ 700 mil. A agremiação não detalha quanto recebe de cada empresa.

“Tudo que o Galo paga vem direto de patrocínio. Não falamos detalhes de valores, mas, como o custo do desfile tem aumentado, a gente tem corrido mais atrás de patrocinadores para fazer uma melhor entrega”, diz Guilherme.

Outra bandeira do Galo é ter a predominância de cantores pernambucanos. Os artistas nacionais que são convidados fazem duetos ou participam de trios elétricos de artistas de Pernambuco ou radicados no estado, como os cantores André Rio, Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Almir Rouche, que estão confirmados para 2024.

Artistas como Gaby Amarantos e os pernambucanos Otto e Silvério Pessoa devem cantar músicas de Rossi. Um dos nomes de fora que fará duetos nesta edição é o cantor Michel Teló.

Autoridades devem estar presentes no camarote oficial do Galo no sábado (10), como o prefeito do Recife, João Campos (PSB) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi convidada para o bloco.

Durante o ano, o Galo da Madrugada vai além de ser um bloco de Carnaval. A agremiação promove eventos festivos na sua sede, como no período anterior às festas de São João, em junho, corridas de rua para incentivar a prática de atividade física e, em novembro, um festival de brega, lançado recentemente para valorizar o ritmo pernambucano que tem ganhado destaque inclusive nos festejos de Momo.

O bloco também faz a formação de crianças e adolescentes como músicos com recebimento de cachês por apresentações. Uma turma de novos músicos já foi formada

*JOSÉ MATHEUS SANTOS/Folhapress