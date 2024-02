Grupo Globo deverá renovar contrato para transmissão do Brasileirão

Os clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) aceitaram em reunião na tarde desta quarta-feira (7) uma proposta da Globo para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 e válido até 2029.

A Libra é composta por Flamengo e Corinthians, duas das maiores torcidas do Brasil, além de São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Palmeiras, Grêmio, Red Bull Bragantino, Vitória, entre outros.

Havia a possibilidade de a Libra se juntar com a Liga Forte Futebol para negociar conjuntamente. Nesse contexto, a Globo oferecia cerca de R$ 2 bilhões. A Libra optou por negociar sozinha o acordo para a televisão.

Nesse momento, os clubes vão assinar uma proposta vinculada, que é uma intenção de assinatura, enquanto as partes trocam documentos para um acordo definitivo.

A expectativa é que, tudo dando certo, Globo e Libra podem assinar o contrato final no mês que vem, tempo necessário para que as partes jurídicas sejam preparadas.

“Foi uma boa reunião. Vai sair uma nota oficial em breve”, afirmou Fábio Mota, presidente do Vitória, que faz parte do comitê de negociação com a emissora.

Na proposta, a Globo promete R$ 1,3 bilhão sem contar métricas de pay-per-view. Com o Premiere, as expectativas é que os ganhos cheguem perto de R$ 2 bilhões para os times.

Além da Globo, o SBT procurou a Libra, interessada nos direitos de TV aberta da competição. A emissora de Silvio Santos não teve retorno esperado, e desistiu do negócio.

A Globo tem interesse nos jogos da Liga Forte Futebol, mas não fez proposta formal. Os clubes desejam elevação em relação aos seus ganhos atuais, o que a Libra não conseguiu em negociações.

*GABRIEL VAQUER/folhapress