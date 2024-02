Considerado o maior espetáculo a céu aberto da Paraíba, a Paixão de Cristo de Cuité, que anualmente atrai milhares de visitantes ao curimataú do estado durante a Semana Santa, é a principal fonte de inspiração para o desenvolvimento do roteiro turístico Caminhos da Paixão.

Criado a partir do programa Agentes de Roteiros Turísticos, do Sebrae, a nova rota foi lançada nesta sexta-feira (2), com a proposta de fomentar o turismo religioso no município, destacando também os seus atrativos históricos e culturais.

Conforme ressalta a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, o novo roteiro é fruto de uma parceria da instituição com a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Sedte) e a Prefeitura de Cuité, contribuindo para o processo de interiorização do turismo na Paraíba.

“A nossa intenção é aproveitar esse ambiente favorável à interiorização do turismo para que possamos, efetivamente, destacar, valorizar e fomentar todo o potencial do curimataú. Com o lançamento dessa rota, acredito que já estamos dando um grande passo para isso, com a geração de renda, oportunidades de vida e de geração de novos negócios para a região”, pontuou a gestora.

Por sua vez, o prefeito de Cuité, Charles Camaraense, enfatizou a importância das parcerias e da união de esforços para estimular o turismo no município e no curimataú como um todo. Segundo Camaraense, a atividade turística tem um grande potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

“A partir do lançamento desse roteiro, Cuité entra definitivamente na rota do turismo religioso no Brasil. Esse é um pontapé inicial, pois o potencial de Cuité vai muito além disso e nós ainda temos muito a apresentar ao público”, afirmou o gestor municipal.

Já o diretor de turismo da Sedte, Miguel Ângelo, falou sobre o trabalho de regionalização e interiorização da atividade turística que tem sido desenvolvido pela gestão estadual, de modo a incentivar as múltiplas potencialidades da Paraíba. Segundo ele, a criação de um rotei ro voltado ao turismo religioso é um exemplo concreto de como o estado pode se destacar de diferentes formas no cenário turístico brasileiro.

“A Paraíba vive um momento sem precedentes no turismo. Então, a vez do nosso estado é agora, pois estamos em todos os rankings de destinos preferidos e de expectativa de viagem. Logo, vamos aproveitar oportunidades como essa que está sendo desenvolvida em Cuité e trabalhar para o fortalecimento desse setor em nosso estado”, declarou o diretor.

Conheça o Caminhos da Paixão – Com até três dias de duração, o roteiro turístico possibilita aos visitantes uma imersão na história e na cultura do curimataú paraibano, especialmente em suas tradições religiosas. Incluindo não só a visitação de igrejas e capelas do município, o roteiro também contempla pontos como o Mercado Municipal, Salão do Artesanato e o Museu do Homem do Curimataú.

Incluindo ainda pontos de visitação na zona rural de Cuité, o principal destaque do roteiro Caminhos da Paixão é a visita ao Teatro do Olho D’água da Bica, considerado o maior teatro a céu aberto da Paraíba. No local, onde é encenada a Paixão de Cristo, os turistas podem percorrer a trilha dos castelos e conhecer o espaço onde acontece o evento.

Além disso, o roteiro turístico também apresenta ao público opções culturais e gastronômicas do município, oferecendo um vasto e valioso conjunto de informações para quem deseja conhecer o local. Para saber mais sobre o Caminhos da Paixão, os interessados podem acessar, no Instagram, o perfil @caminhosdapaixao.