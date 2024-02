Giseli Sampaio explica o significado de vários símbolos carnanavalescos

A professora Giseli Sampaio mergulha na rica tradição carnavalesca de Campina Grande, destacando a diversidade de símbolos e manifestações que compõem essa festa tão emblemática.

Desde os tradicionais papangus e La Ursa até os icônicos bois de carnaval, a cidade preserva uma herança cultural que reflete sua história e identidade.

Os papangus “papa-angu”, originários de Bezerros (PE), são figuras enigmáticas que percorrem as ruas caracterizados e são chamados assim por conta do angu, um alimento comum no Nordeste. Já a La Ursa, uma manifestação carnavalesca performática, visa arrecadar dinheiro.

Os bois de carnaval, atemporais e presentes em diversas regiões do país, ganham diferentes nuances conforme a localidade. Em Campina Grande, a manifestação ganha vida com a influência do Maracatu, do Bumba Meu Boi e da tradição junina, evidenciando a riqueza cultural da cidade.

Além dos personagens e manifestações populares, as fantasias e adereços são elementos essenciais do carnaval, refletindo a criatividade e a exuberância dos foliões.

O uso de cores vibrantes, brilhos e espelhos não apenas embeleza, mas também carrega significados profundos, refletindo a energia e a alegria do período festivo.

Ela destacou que o Carnaval de de Campina Grande é uma celebração da miscigenação cultural brasileira, onde tradições se mesclam e se reinventam, proporcionando uma experiência única e enriquecedora para todos os seus participantes.