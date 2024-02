João Pessoa: diretor se diz decepcionado com cantor Netinho

No último sábado (3), durante as prévias de Carnaval em João Pessoa, o cantor Netinho deixou o bloco Banho de Cheiro antes do horário previsto, alegando um atraso de mais de duas horas no início do seu show.

O contrato firmado entre o artista e a organização estabelecia uma apresentação de duas horas e trinta minutos, com início marcado para as 19h e término às 21h30.

O atraso foi atribuído ao prolongamento do show de Xand Avião, no Bloco dos Atletas, que se estendeu por cerca de uma hora, impactando a programação dos demais eventos.

O diretor da Funjope, Marcos Alves, expressou sua decepção com a decisão de Netinho, destacando a complexidade de controlar a movimentação de pessoas em um Carnaval de alta proporção.

Marcos Alves ressaltou que, apesar do contratempo, é praxe não efetuar o pagamento antes da realização do show, conforme determina a legislação.

A procuradoria do município de João Pessoa está avaliando a situação à luz do campo jurídico.