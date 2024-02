Lohanny Lorenzzi não perde um domingo de Virgens de Tambaú há pelo menos dez anos. “Esse é o bloco da irreverência e da alegria. Aqui não tem espaço para discriminação – é inclusão de todas as cores!” Lohanny já foi miss Paraíba Gay e estava super produzida na Via Folia, parando o tempo todo para as fotos.

Desde 1987 que o bloco Virgens de Tambaú arrasta uma multidão, que desce a Avenida Epitácio Pessoa, em direção à praia, reunindo grupos de amigos, famílias, jovens, crianças, foliões de todas as idades. Este ano não foi diferente – o bloco ocupou a Via Folia, no trecho a partir da bifurcação com a Avenida Ruy Carneiro e o Busto de Tamandaré.

Para acessar a Via Folia os foliões passavam por áreas de fiscalização, com revista, garantindo a segurança das pessoas. Lucas Vasconcelos tem 24 anos, mora na Torre e há sete anos brinca nas Virgens. Ele e os amigos passaram pela estrutura de revista. Para Lucas não tem bloco melhor que as Virgens. “Aqui tem estrutura pra gente brincar, tem segurança, é super de boa! Eu não perco! Venho com os amigos e a namorada e digo, é muito bom!”, confirmou.

Os foliões das Virgens foram animados pelos trios de Aldair Playboy, Dodô Pressão, MC Tróia, Filipe Santos, Henry Freitas, Luka Bass, Felupe, Banda Abala, Megaxé, Gracinha Teles e Jairo Madruga e Myra Maya.

Programação

Além das Virgens de Tambaú, neste domingo teve Cortejo de Tambores e o bloco Virgens da Torre, animado por Val Donato, Axé, Maracatu Nação Afro Nagô, Totonho e Romero Ferro.

O folião pode conferir a programação completa do Carnaval 2024 de João Pessoa acessando o link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2024/

Parceiros

A Prefeitura de João Pessoa começou a planejar o Carnaval desde novembro de 2023. Para isso, organizou um grande esquema de segurança, com uma série de serviços em parceria com o Governo do Estado e secretarias municipais.

Na segurança a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Civil e Guarda Civil Municipal, estão garantindo a tranquilidade do folião. A área da festa está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) sob a responsabilidade da Polícia Militar.