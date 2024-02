Zeca Pagodinho vai produzir filme baseado em uma famosa canção

O cantor Zeca Pagodinho vai produzir um filme inspirado na canção “Deixa a Vida me Levar”. O projeto está em fase de pré-produção e é desenvolvido pela dupla formada por Marco Altberg e Roberto Faustino.

A produção é da Indiana Produções e deve misturar realidade e ficção. Ainda não há previsão de lançamento do filme, nem se sabe o modelo de distribuição do projeto.

“Deixa a Vida me Levar” foi lançada em 2002 e é um marco na carreira de Zeca Pagodinho, sendo um dos maiores sucessos de sua carreira. Escrita por Serginho Meriti e Eri do Cais, a faixa também dá título ao 15° disco do cantor, produzido no mesmo ano.

Zeca Pagodinho também se prepara para estrear neste domingo (4) a turnê que comemora os 40 anos de carreira. O artista faz na data um show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e toca um repertório composto com participações de nomes como Alcione e Seu Jorge.

