Prefeitura de João Pessoa promove aulões com temas de Carnaval e Baile da Longevidade

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através das Secretarias de Saúde (SMS) e dos Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), mantém o ritmo carnavalesco na programação de fevereiro e realiza atividades extras e gratuitas nos dias 6 e 7 voltadas ao público em geral e também específica para idosos, promovendo aulões temáticos e Baile da Longevidade.

A equipe do projeto Saúde em Movimento, da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, vai promover aulões temáticos abertos ao público em geral em dois pólos específicos da Capital, as praças da Família, em Mangabeira, na terça-feira (06), às 17h, e dos Funcionários I, na quarta-feira (07), às 18h.

As ações do programa entraram no ritmo carnavalesco desde o dia 17 de janeiro, quando foi realizado um aulão especial de Carnaval no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira, considerado uma grande prévia carnavalesca sob a animação de uma orquestra de frevo, marchinhas e apresentação de DJ.

“O Saúde em Movimento tem levando animação e qualidade de vida aos participantes do projeto, promovendo também a interação social”, destacou Nicolas Travassos, coordenador do Programa.

Já a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), por meio do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI) realiza, na próxima terça-feira (06), mais uma edição do tradicional Carnaval do Clube, mantendo na programação o Baile da Longevidade. O evento acontece a partir das 14h nas dependências do clube, que fica localizado no bairro do Altiplano Cabo Branco.

O evento é voltado para os alunos do Centro, tem entrada gratuita e conta com uma programação diversificada, com baile de fantasia ao som de orquestra de frevo, samba e outros ritmos carnavalescos, além da distribuição de um lanche fornecido pela Sedhuc. O evento tem encerramento previsto às 17h.

A perspectiva dos organizadores é de reunir mais de 300 pessoas, entre alunos matriculados nas atividades do CRMPI, funcionários e professores do espaço, que funciona na Rua Ana Guedes Vasconcelos, S/N, no bairro do Altiplano Cabo Branco.

O CRMPI – É um espaço que oferece ao público de João Pessoa, a partir dos 60 anos, uma vasta programação gratuita durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Na lista de atividades estão: oficina da memória, hidroginástica, ginástica gerontológica, reike (terapia alternativa), dança, vôlei de câmbio (adaptado), alongamento, funcional e aeróbica, entre outros.

O calendário de atividades deste ano foi retomado nessa segunda-feira (29), com aproximadamente 620 idosos inscritos para participar dos cursos e serviços gratuitos de assistência à terceira idade, ofertados pela Prefeitura de João Pessoa, através da Sedhuc. “O clube mantém durante todo o ano as inscrições abertas, atendendo a demanda sempre que houver vaga”, ressalta Padre Ednaldo Araújo, coordenador do CRMPI.