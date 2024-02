Bloco promove inclusão de crianças e adultos no Carnaval de João Pessoa

“Deixe o sonho voar. Abram alas que a inclusão vai passar”. O trecho é do hino do bloco Tardezinha na Folia, que estreou neste sábado (3), no Carnaval 2024, na Via Folia, reunindo uma turminha que se sentiu realmente incluída.

Crianças e adultos, autistas, T21, cadeirantes se juntaram aos demas foliões para brincar e se divertir em uma ação que integra diversos segmentos como a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o bloco Agitada Gang, Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, a partir das experiências da Tardezinha Inclusiva. A programação segue até o dia 12, com o Carnaval Tradição.

“Esta é a primeira ação que o nosso projeto Tardezinha Inclusiva realiza nesse ambiente de Carnaval. Foi muito bom. Nós conseguimos desenvolver um trabalho de inclusão, de interação das crianças autistas, T21. Isso nos deixa muito contentes. Todas estavam incluídas no Carnaval 2024. Não tenho palavras para agradecer ao prefeito Cícero Lucena pela confiança e estímulo que tem pelo trabalho da Funjope, sobretudo, nessa área de inclusão social”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O prefeito Cícero Lucena e a primeira-dama Lauremília Lucena conferiram a beleza do bloco Tardezinha na Folia.

Já Hosana Carneiro, presidente da APA, comemorou o sucesso do evento. “Todos ficaram muito felizes. As mães super agradecidas, encantadas com o comportamento surpreendente dos filhos. Muitos participaram de um evento como este pela primeira vez e as famílias disseram que as crianças ficaram radiantes. Esse é um projeto realmente de amor, que foi pensado para nossos autistas aqui na avenida, porque inclusão é se sentir amado”, afirmou.

Para Nik Fernandes, uma das organizadoras da Tardezinha Inclusiva, a tarde foi contagiante. “Foi incrível, uma emoção maravilhosa saber que hoje, dentro da cultura do Carnaval, realmente temos um bloco inclusivo. Vi mães pulando, brincando, crianças autistas no meio da multidão. Cada vez mais, a Tardezinha Inclusiva, que hoje trouxe o bloco Tardezinha na Folia, tem mostrado como as crianças têm se desenvolvido com a cultura”, declarou.



Inesquecível – O bloco Tardezinha na Folia estreou na avenida fazendo a alegria das crianças e também de suas famílias. Maria José Belo foi acompanhada pelo filho Josué, de 5 anos, que é autista. Para ela, um evento que vai se tornar inesquecível para ambos.

“Estou sem palavras para falar sobre a grandiosidade desse trabalho belíssimo que começa lá na Tardezinha Inclusiva, uma vez por mês, e vem parar na avenida, fazendo nossos filhos se sentirem incluídos”, disse.

Ela parabenizou o projeto em toda sua extensão. “Tanto lá no Centro Cultural de Mangabeira, como aqui no meio da rua, brincando, curtindo o Carnaval, essa ideia é maravilhosa. Espero que mais mães conheçam e passem a participar”.

Com sua fantasia cor de rosa, ela também caprichou no visual do filho que, apesar de um pouco incomodado com o barulho, se divertiu muito. “Eu me produzi para hoje. Vim toda de rosa para o bloco Tardezinha na Folia e estou achando tudo muito lindo. Para ele, é um pouco diferente. Como tem barulho, às vezes, coloca a mão no ouvido. Mesmo assim, está amando. Se vestiu de homem aranha, pintou o cabelo e está interagindo com as outras crianças”, comemorou Maria José.



Encantamento – Juliana Salustiano é mãe de Laura, de 6 anos, que é autista e, para ela, a experiência foi maravilhosa. “Laurinha está no projeto da Tardezinha Inclusiva desde a primeira edição. Para ela, o bloquinho do projeto foi um atrativo a mais. Ela pode encontrar os coleguinhas da Tardezinha e se sentiu realmente incluída”, relatou.

Como mãe, ela também se sentiu realizada. “Para mim, é muito especial ver a evolução da minha filha, o quanto ela progrediu com o projeto”. O bloquinho, para Juliana, foi uma prova de que a filha conseguiu se adaptar em um novo ambiente e se divertir muito.

“Ela ficou encantada com tudo, com as espumas, dançou, correu. Quem é pai e mãe fica até sem palavras porque é muito bom quando vemos nossos filhos participando, interagindo. Mesmo com as limitações, conseguiu se adaptar e interagir”, comemorou.

Programação – A programação contou com um repertório especial de músicas infantis preparado pelo DJ Jhony, que é autista. Haverá também a participação dos personagens Kika, Pocoyo, Sonic, Super Mario, além de shows com o bloco Agitada Gang.



Parcerias – O estandarte do bloco Tardezinha na Folia foi feito pelo artista visual Babá Santana, que deu um toque artístico especial. “Ajudei a dar um toque no estandarte e foi uma satisfação fazer, saber que vou contribuir nessa causa tão bacana”.

Já o bloco Agitada Gang, comemorou seu 21º ano trazendo o autismo como tema. “O Agitada Gang se juntou à equipe da Tardezinha Inclusiva, que já faz um trabalho voltado para crianças autistas. Nos preocupamos muito com a questão do autismo e este é um norte a mais para o nosso trabalho”, disse Edilson Alves

Blocos – A programação do Folia de Rua neste sábado (3) envolveu 12 blocos que desfilaram pelas ruas da cidade. A festa começou com os Imprensados e só terminou com o Banho de Cheiro.

“Nós temos um Carnaval muito forte em João Pessoa e de duração longa, porque começamos desde o dia 12 de janeiro com as nossas prévias de Carnaval; agora estamos em plena Folia de Rua e, na sequência, fazemos o Carnaval Tradição. São três experiências carnavalescas que se complementam, sempre dentro daquela linha de que é um Carnaval multicultural, da diversidade e que conseguimos estabelecer vínculos entre todas as agremiações”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Essa programação, segundo ele, envolve uma diversidade de estilos de cultura, de identidades, de agrupamentos e coletivos carnavalescos os mais diversos, desde crianças autistas a grupos de ala ursas, maracatus, clubes de orquestra e trios elétricos.

“Então, a característica do Carnaval de João Pessoa é exatamente essa, da diversidade cultural que nós, da Funjope e da Prefeitura, estamos conseguindo integrar e promover dando visibilidade e estimulando”, acrescenta.

Com atrações como o cantor Yuri Carvalho, banda Conceito A e orquestra de frevo, o bloco Imprensados reuniu a imprensa de João Pessoa. Teve Desmantelados do Cristo, com a banda Mega Axé; MC Coringa e orquestra de frevo. O bloco Doido é Doido, apresentou as atrações Totonho, Cida Alves, maracatu e a orquestra Paraíso Tropical.

E a festa não parou por aí. O bloco Flatorre, com a orquestra Mestre Quimba, ala ursa, bateria de escola de samba e a banda Thiaguinho A Máquina fez o folião dançar. Já As Virgens de Mangabeira se destacaram pela irreverência ao som da banda Arreios de Prata e do cantor Diguinho. Também na zona sul, as Peruas do Valentina dançaram ao som de Rayuan Monteiro, Felupe, Sullivan Dumont, Marcinho Berê e Claudiano Geração.

Com a alegria de Glauber Santos e orquestra de frevo, o bloco Boi Vermelho fez a festa neste sábado. Os foliões do bloco Eternamente Flamengo curtiram a folia ao som de Só Pressão e Marcinho Berê, além do DJ Betinho 45R.

Mais tarde, o bloco dos Atletas levou o público ao delírio com Xand Avião. Já o bloco Tambiá Folia fez o folião dançar ao som de Forró Sensação, Alinne Rosa e Ramon Schnayder.



Carnaval 2024 – O Carnaval 2024 começou oficialmente nesta quinta-feira (1º), com a abertura do Folia de Rua, no Ponto de Cem Réis, com as apresentações de Yuri Carvalho, Renata Arruda, Diana Miranda e o cantor pernambucano Alceu Valença.

Parceiros – A Prefeitura de João Pessoa começou a planejar o evento desde novembro de 2023. Para isso, organizou um grande esquema de segurança e com uma série de outros serviços em parceria com o Governo do Estado e secretarias municipais.

Na segurança, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Civil e Guarda Civil Municipal, garantindo tranquilidade para o folião brincar.

Somente na primeira noite, foram 50 bombeiros atuando, além de 220 policiais militares, além do apoio do helicóptero Acauã e o contato direto com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) que monitora a área da festa e todo o perímetro que é de responsabilidade da Polícia Militar.

