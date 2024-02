Abertura do Folia de Rua leva multidão ao Centro de João Pessoa

O Carnaval 2024 começou oficialmente, na capital paraibana, na noite desta quinta-feira (1º), com a abertura do Folia de Rua, no Ponto de Cem Réis. Os quatro shows da noite atraíram uma multidão para o Centro da cidade, entre eles, do cantor pernambucano Alceu Valença, que cantou grandes sucessos acompanhado pelo público. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), segue até 12 de fevereiro e, nesta sexta-feira (2), tem Cortejo da Folia, bloco Vumbora e Cordão do Frevo Rasgado.

“A abertura do Folia de Rua foi um grande sucesso pela qualidade dos nossos artistas, pela estrutura que nós conseguimos montar aqui no Ponto de Cem Réis, mas também pelo aspecto do público de João Pessoa, que realmente é muito generoso, que aderiu às nossas festas, abraçou o nosso projeto do Carnaval”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a Funjope e a Prefeitura estão conseguindo desenvolver um projeto forte de Carnaval, unindo todas as culturas. “Hoje nós tivemos maracatus, frevos, variados ritmos aqui. A cultura de João Pessoa é construída em cima dessa unidade de variações estilísticas. A diversidade da nossa cultura é o forte do nosso Carnaval”, afirmou.

Marcus Alves destacou ainda que o prefeito Cícero Lucena dá um grande estimo porque a cidade passa um Carnaval com esse perfil forte, e lembrou que este Carnaval está sendo planejado desde novembro. “Por isso, tem essa estrutura grandiosa. As agremiações estão todas contentes porque estão sendo valorizadas, prestigiadas no nosso Carnaval”.

Representando o prefeito, o vice, Leo Bezerra, também enfatizou o sucesso do Folia de Rua e do Carnaval de João Pessoa. “Estou muito feliz em poder estar aqui nesse momento, ao lado do prefeito Cícero Lucena, do governador João Azevêdo, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, de todos os parceiros que estão nos ajudando a fazer o maior Carnaval da história de João Pessoa. Tenho certeza de que vai ser o Carnaval mais seguro também por essas parcerias que firmamos, pelas centrais de monitoramento que estão ajudando nesses grandes eventos”, destacou.

Para ele, foi uma satisfação muito grande estar na abertura. “É muito bom estar aqui acompanhando o show de Alceu, animando não só os turistas que estão na cidade, mas os pessoenses e a todos os paraibanos que estão aqui curtindo esse belo Carnaval. Convido a todos vocês para visitar João Pessoa, conhecer nosso pré-Carnaval e sair daqui com uma impressão das melhores possíveis”, acrescentou Leo Bezerra.

Atrações

A programação da noite teve início com a apresentação dos ursos. Em seguida, subiu ao palco o cantor Yuri Carvalho, com o Axé do Yuri, que cantou e encantou o público com sua energia. “Eu imaginava que ia ficar feliz, mas não tanto com a receptividade do povo, com tudo que aconteceu, palco sem nenhuma intercorrência, tudo muito bonito e eu estou muito feliz”, comemorou.

Renata Arruda entrou em seguida cantando muito samba para animar a multidão. “Estou felicíssima. Quero agradecer à Funjope por mais um ano aqui. Foi um grande show de samba e eu espero que todos tenham se contagiado com essa apresentação, com esse samba que cantamos e levamos para o palco”, disse.

Passava das 23h quando o cantor Alceu Valença (foto) entrou em cena com todo seu carisma e animação. O pernambucano levou o frevo para o Ponto de Cem Réis e também cantou, junto com o público, muitas canções de seu repertório que continuam fazendo sucesso ao longo dos anos.

A cantora Diana Miranda fechou a noite de abertura do Carnaval 2024. “Estou muito feliz porque fui convidada pelo município e estou voltando do exterior especialmente para fazer a abertura do Folia de Rua. Agradeço à Prefeitura de João Pessoa e a Marcus Alves, da Funjope. Só alegria”, declarou a artista que cantou muito frevo, maracatu e axé.

Em um dos intervalos dos shows, foram eleitos o Rei, Walter Luiz, do bloco Canto do Tetéu, e a Rainha do Folia de Rua, Sandra Belê. O presidente da Associação Folia de Rua, Sérgio Nóbrega, disse que a expectativa para essa Folia de Rua é a melhor possível.

“A cada ano, é um compromisso a mais do Folia de Rua com a cidade, com os artistas locais, com os bairros, com os blocos e, acima de tudo, conseguimos honrar esse compromisso graças à parceria do prefeito Cícero Lucena com sua sensibilidade, da equipe da Funjope que tem trabalhado diuturnamente para que tenhamos a melhor prévia carnavalesca do mundo, também o governador João Azevêdo, além do Ministério do Turismo”, afirmou.

Camarim da Saúde

A Secretaria de Saúde de João Pessoa (SMS) levou o Camarim da Saúde, que vai ficar à disposição do público durante todos os dias de folia. Alinne Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS, contou que os atendimentos começaram às 18h seguindo até as 2h da madrugada. “Montamos essa estrutura para dar uma assistência à população que vem brincar o Carnaval. É uma ação muito válida que a SMS está fazendo”, disse.

Até as 21h30, haviam sido realizados 15 atendimentos por razões diversas como hipoglicemia e queda. O Camarim, que também oferece exames de sífilis, HIV, além de vacinas, tem o apoio do Samu para fazer a remoção do paciente, se for necessário.

Público

O Carnaval de João Pessoa atraiu muitos foliões locais, mas também de outros estados. A aposentada Ana Gonçalves veio do Rio de Janeiro exclusivamente para prestigiar o Folia de Rua. “Todo ano eu venho para a folia e adoro. Alceu Valença de graça é maravilhoso. O prefeito está de parabéns”, elogiou.

Passando férias em João Pessoa, a turista de Minas Gerais Elisângela Maria de Souza contou que já sabia das prévias e não poderia perder. “Na verdade, eu já fui para o Forró Verão e achei muito bom, muito lindo, organizado. Aqui recebem o turista com muito carinho. Para mim, esse evento de hoje também está muito bem organizado, um clima de gente que veio para se divertir em paz. Estou gostando demais. Tem muita segurança. Faço propaganda de João Pessoa para todo mundo, porque é uma cidade muito acolhedora, bonita e segura”.

A advogada Magdala Buarque é pernambucana, mas deixou a folia de Olinda para curtir em João Pessoa. “Este é o segundo ano que venho. Ano passado acompanhei a abertura com Margareth Menezes. Agora voltei porque João Pessoa tem o melhor Carnaval, sossegado, dá para trazer a família e os amigos, sem contar que tem Alceu, mas que também valoriza os artistas locais”, pontuou.

Para a gerente de restaurante Anne Ludmila, depois que passa o Ano Novo, a população já espera o Carnaval. “João Pessoa já tem um Carnaval tradicional e eu vim com minha família e meus amigos para aproveitarmos essa abertura. A programação toda está prometendo, principalmente pelos cantores daqui como Yuri, por exemplo. A festa está aprovadíssima e o palco está lindo. A Funjope nunca me decepciona”.

Comerciantes

Os comerciantes que trabalharam durante a primeira noite da Folia de Rua comemoraram as boas vendas. “Vim com meu esposo e nossa expectativa é vender bastante nesses dias para complementar a renda da nossa casa. Este é o terceiro ano e, além de trabalhar, estou curtindo um excelente show com o maridão do lado. Acho que o evento está muito bom e organizado”, afirmou Brenda Cecília Batista Correia.

“Eu trabalho há 10 anos e minha expectativa nesse evento é que as vendas sejam sempre melhores do que no ano anterior. Hoje está muito bom”, disse Stallin Soares de Brito Pontes.

Para Fabiana Sena, este é o primeiro ano como vendedora no evento. “Estou achando maravilhoso, com um show muito bom e ainda mais ganhando meu dinheiro. Está tudo perfeito”, destacou. Assim como ela, a comerciante Gabrielle Simone Guimarães declarou que sempre espera ter boas vendas. “Esperamos que todo mundo seja beneficiado com as vendas, que a população prestigie João Pessoa e os ambulantes locais”.

Segurança

Um cuidado que a Prefeitura de João Pessoa tem com seu público é a segurança. Por isso, trabalha em parceria com diversos órgãos de segurança como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, garantindo tranquilidade para o folião brincar.

A tenente coronel Sabrina do Nascimento, do Corpo de Bombeiros, destacou que foi feito um planejamento para cobertura dos principais blocos, começando pela abertura do evento, com efetivos variados. Só na primeira noite, foram 50 militares atuando. “Eles dão suporte a esse grande momento da nossa cultura e, além de acompanhar todos os dias de Carnaval, estamos também nas praias com os guarda-vidas por conta do grande fluxo”, observou.

O comandante do Comando Regional Metropolitano de Polícia Militar, em João Pessoa, coronel Pablo Cunha, afirmou que a Polícia Militar destacou 220 policiais militares para atuar na abertura da Folia de Rua. Deste total, 180 a pé. “Temos os demais motorizados, em cavalaria e motocicletas, além também do apoio tático aéreo através do nosso helicóptero Acauã e a integração, através do advento da tecnologia, com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) que monitora a área da festa e todo o perímetro que é de responsabilidade da Polícia Militar”, completou.

Programação

Nesta sexta-feira (2), acontece o Cortejo da Folia com o Maracatu Pé de Elefante, tribo indígena, Urso Amigo Batucada, Escola de Samba Unidos do Roger, Bandeirantes da Torre e Orquestra de Frevo.

Às 20h, tem o bloco Vumbora, com o cantor Bell Marques e, às 21h, o bloco Cordão do Frevo Rasgado, com Liss Albuquerque e banda. A programação completa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2024/